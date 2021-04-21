Путін у посланні сипав погрозами і порівняв Захід з Шерханом

8 годин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв жорсткі та асиметричні дії у відповідь на утиски інтересів Росії.

Про це він заявив у своєму посланні до Ради Федерації РФ у середу.

На початку промови Путін сказав, що в основному говоритиме про внутрішні справи, а зовнішній політиці та питанням безпеки пообіцяв приділити "буквально кілька слів".

Зовнішній політиці він справді присвятив декілька хвилин наприкінці промови, але у дуже різкій формі.

Путін наголосив, що свої інтереси Росія буде захищати в рамках міжнародного права і не хоче "спалювати мости", але обурився "недружніми акціями стосовно Росії".

"Ми поводимося надзвичайно стримано, можна сказати прямо без іронії - скромно. Часто взагалі не відповідаємо не лише на недружні акції, але навіть на відверте хамство, - заявив Путін. - Але чіпляють Росію то тут, то там, без всяких причин. І, звичайно, навколо них відразу, як навколо Шерхана, крутяться всякі дрібні табаки, все як у Кіплінга, підвивають, щоб задобрити свого суверена".

Ці слова Путіна присутні зустріли аплодисментами.

Автор фото, Reuters

Після цього президент пообіцяв жорстку відповідь всім недоброзичливцям.

"Ми справді не хочемо спалювати мости, але, якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість чи слабкість і сам має намір остаточно спалити чи навіть підірвати ці мости, він має знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою", - заявив президент РФ.

"Організатори будь-яких провокацій, які корінним чином загрожують нашій безпеці, пошкодують по скоєне так, я давно ні про що не шкодували", - пригрозив Путін.

Він висловив сподівання, що ніхто не стане переходити щодо Росії "так звану червону лінію".

"А де вона буде проходити, це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі", - додав Путін.

У посланні Путін також згадав експрезидента Віктора Януковича, який втік в Ростов-на-Дону у 2014 році після Євромайдану. Він вкотре назвав тодішні події в Україні держпереворотом і порівняв ситуацію з нещодавнім повідомленням про начебто спробу держперевороту в Білорусі.

"Навіть такі кричущі дії не знаходять осуду у так званого колективного Заходу, ніхто цього наче не помічає, - заявив Путін. - Практика організації держпереворотів, планування політичних вбивств, в тому числі найвищих посадових осіб, це вже занадто. Всі кордони перейшли вже".

Чому це важливо?

В останні місяці відносини Росії та Заходу особливо сильно загострилися.

15 квітня США запровадили нові санкції щодо РФ. Вашингтон звинуватив РФ у спробі підірвати проведення вільних і справедливих виборів у США і країнах-союзниках, а також у шкідливих діях в американському кіберпросторі.

Згодом дипломатична війна спалахнула між Росією та Чехією.

18 квітня Прага вислала з країни 18 російських дипломатів через підозри у причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році. Росія відповіла симетрично.

Особлива увага була прикута до послання Путіна через Україну. Адже очікувалося, що саме у цій промові президент РФ дасть зрозуміти, якими будуть його подальші дії.

Протягом останнього місяця Росія системно нарощувала військову присутність на кордонах з Україною. Загострилася ситуація на Донбасі в цілому, але усі заклики України та міжнародної спільноти припинити ескалацію Росія досі залишала без уваги.

Відтак, головне питання, яке постало в останні тижні, - чи справді Росія готує нову велику війну з Україною, чи йдеться лише про гру м'язами.