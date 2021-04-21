У США поліцейський застрелив 16-річну афроамериканку

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Хейзел Браянт, родичка вбитої, розмовляє з журналістами

У столиці штату Огайо поліцейський, який прибув на виклик через напад з ножем, застрелив 16-річну темношкіру Махію Браянт. За декілька хвилин до смерті дівчини присяжні в Міннеаполісі визнали винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда експоліцейського Дерека Шовіна.

Поліція міста Колумбус опублікувала відеозапис з натільної камери поліцейського. Його ім'я не розголошується. Він тимчасово відсторонений від роботи.

Триває внутрішнє розслідування, а мер міста закликав людей до спокою.

Що сталося

У вівторок близько 16:45 за місцевим часом (23:45 за Києвом) в поліцію надійшов виклик з південно-східного району міста. Жінка, що телефонувала, сказала, що їй погрожують.

Як видно на відеозапису, поліцейський прибуває за адресою під час бійки між трьома жінками перед житловим будинком.

Одну з дівчат пізніше ідентифікували як Махію Браянт. На відео видно, що вона спершу штовхає одну з дівчат на землю, а потім робить різкий ривок в бік іншої, замахуючись на неї.

Поліцейський намагається припинити бійку. Він раз по раз кричить "лягай на землю", а коли Брайант робить ривок до іншої дівчини, кілька разів стріляє в неї.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Біля місця загибелі Браянт зібралися активісти

За словами представників міської адміністрації, поліцейський намагався врятувати життя дівчини, на яку напала Браянт. Однак родичка убитої наполягає, що дії Браянт були самозахистом.

Мати Махіі Браянт в інтерв'ю місцевому телеканалу сказала, що те, що сталося, "завдало їй болю". Махія Браянт була люблячою дочкою, додала вона.

"Цього не повинно було статися.... Я вимагаю відповіді", - заявила мати загиблої.

За словами матері, Браянт під час інциденту жила в прийомній сім'ї, але повинна була повернутися додому і дуже чекала цього. Хто саме викликав поліцію - Браянт або хтось інший з прийомної сім'ї - поки що не ясно.

Тимчасовий шеф поліції Колумбуса Майк Вудс заявив на пресконференції, що дії поліцейського розслідує Бюро кримінальних розслідувань штату Огайо.

"Після закінчення розслідування поліція проведе внутрішню перевірку дій цього поліцейського і всіх поліцейських на місці вбивства, - сказав він. - Для всіх причетних, особливо для родичів дівчини, це трагічна подія".

Мер Колумбуса Ендрю Гінтер назвав подію "жахливим і дуже важким інцидентом". "Це день трагедії для нашого міста", - додав він.

"Ми бачимо із запису, що поліцейський вжив заходів для захисту іншої дівчини - але сьогодні ще одна сім'я оплакує загиблу", - сказав він.