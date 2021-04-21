Атакамські кістки: вчені знайшли новий вид динозавра

57 хвилин(и) тому

Автор фото, National Museum Of Natural History via Reuters Підпис до фото, Так, на думку дослідників, виглядав знайдений динозавр

Вчені виявили новий вид динозаврів завдяки частинам скелета, знайденим на півночі Чилі.

Останки істоти були в пустелі Атакама - найсухішій у світі - поблизу міста Копіапо.

Експерти кажуть, що травоїдний титанозавр мав маленьку голову, довгу шию та незвично плоску спину.

Дослідження показують, що істота жила у пишному ландшафті квітучих рослин, папоротей та пальм.

Команда на чолі з чилійським геологом Карлосом Аревало виявила ще останки в 1990-х, а провела дослідження в 2000-х. Висновки, опубліковані в журналі Cretaceous Research, були оприлюднені у цей понеділок.

Дослідники знайшли частини плечової кістки, стегнової та сідничної кісток, а також хребцеві елементи шиї та спини. Передбачають, що вони належали невеликій молодій особині довжиною близько 6,3 м.

Істота була зауроподом, або травоїдним динозавром із довгою шиєю та довгим хвостом. Її знайшли у відкладах пізнього крейдового періоду, останньої епохи до того, як 66 мільйонів років тому динозаври були знищені.

Істоту назвали Arackar licanantay, корінною мовою Кунса означає Атакамські кістки.

Автор фото, Chilean Museum Of Natural History via Reuters

Зрештою останки будуть виставлені у Чилійському музеї природничої історії.

"Це важлива віхою для чилійської палеонтологічної спадщини", - сказав керівник відділу палеонтології музею Девід Рубілар.

Це третій динозавр, знайдений у Чилі, і третій титанозавр із західного боку Анд у Південній Америці, повідомила команда дослідників.

У 2014 році в Аргентині виявили одного з найбільших динозаврів у світі - його розрахункова довжина становила понад 37 метрів.