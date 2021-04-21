Біля берегів Балі зникла індонезійська субмарина. У ній понад 50 людей

5 хвилин(и) тому

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В Індонезії біля берегів острова Балі зник підводний човен KRI Nanggala-402 з 53 членами екіпажу на борту. Влада оголосила про початок рятувальної операції.

Субмарина здійснювала навчальні маневри у водах на північ від Балі.

В середу вранці вона не вийшла на зв'язок з черговим звітом.

За деякими повідомленнями, підводний човен зник після того, як отримав дозвіл зануритися глибше під воду.

До його пошуків залучили військові кораблі. Влада Індонезії звернулися по допомогу до сусідів - Австралії та Сінгапуру. Офіційної відповіді від цих країн наразі немає.

"Наш флот займається пошуками. Ми знаємо квадрат, але там досить глибоко", - сказав адмірал Юліус Віджоджоно у коментарі агенції AFP.

Субмарина KRI Nanggala-402 німецького виробництва - один з п'яти підводних човнів, що стоять на озброєнні військово-морського флоту Індонезії.

Її побудували наприкінці 1970-х років, а з 2010 по 2012 рік човен проходив ремонт у Південній Кореї, повідомляє Reuters. Однак про можливі технічні причини його зникнення наразі не йдеться.

Представник індонезійського командування заявив, що це перший подібний інцидент для країни.

Останній випадок зі зникненням підводного човна стався в 2017 році. Тоді зникла аргентинська субмарина з 44 моряками.

Місце її катастрофи було виявили через рік, влада Аргентини констатувала, що підводний човен вибухнув.