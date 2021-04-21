У Шотландії вперше за 30 років помітили рідкісного жука
Рідкісну комаху - землекопа двокрапкового - помітили у лісі в Шотландії вперше за понад 30 років.
Цього жука лише вісім разів бачили у цих краях.
Раніше це було у 1879 році, згодом в 1890 і востаннє в 1989 році.
Жук має чорне тіло з двома характерними білими цятками.
У Великобританії його вважають рідкісною твариною на національному рівні. Вчені заявили, що в останні роки на південному сході Англії відбулося "тривожна тенденція до зникнення" цієї істоти.
Комаха харчується травою, яка називається перестріч. Вона поширена в Шотландії. Однак землекоп вижив лише там, де ця рослина росте в захищених трав'янистій або лісистій місцевості з теплим мікрокліматом.
Женев'єва Томпкінс, дослідниця з проєкту Rare Invertebrates каже, що комахи дають нам життєво важливі підказки щодо здоров'я наших місць проживання.
"Прикро, що цей жук постраждав від занепаду традиційного використання лісів", - додала вона.