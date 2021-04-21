Майкла Шура побив водій самоката

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот з відео

Журналіста Романа Вінтоніва, відомого як телеведучий Майкл Щур, побив водій самоката на пішохідному переході через непорозуміння щодо правил дорожнього руху. Журналіст написав заяву в поліцію і розшукує очевидців інциденту.

Про інцидент Вінтонів написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, подія сталася в обідній час у центрі Києва - на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.

"Я переходив дорогу по пішохідному переходу. Побачив, що по велодоріжці їде два хлопці на самокатах. Я зупинився, щоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув "Пропускай пішоходів!". От з цього все і почалось", - написав журналіст.

Хлопець зупинився і між ними виникла словесна перепалка.

За цей час повернувся інший чоловік на самокаті і застосував до Вінтоніва газовий балончик.

За словами постраждалого, йому вдалося наздогнати кривдника, стягнути з самоката, після чого той його варив. "А далі він сів - і поїхав. У бік Прорізної. Я за ним вже не міг гнатися. Міг ходити. І пішов шукати, де можна промити очі і ніс", - написав журналіст.

Вінтонів зателефонував в поліцію, дзвінок прийняли, але поліція не приїхала.

Колега Романа Вінтоніва журналістка Анна Бабінець уточнює, що поліцію чекали 2,5 години, а після цього пішли у відділок писати заяву.

"Весь процес подання заяви побудований таким чином, щоб людина, яка звернулася до поліції, відчувала свою нікчемність і що вона забирає безцінний час у поліцейського. Сергію Драгунову не сподобалося, що Майкл захотів прочитати протокол допиту перед тим, як його підписати", - написала вона у Facebook свої враження.

Вона уточнює, що дійство відбувається у столичному відділку поруч з Хрещатиком.

"Оця байдужість і дратівливість - справжнє лице сьогоднішньої поліції, додає журналістка.

Тепер Роман Вінтонів розшукує очевидців інциденту.

"Я хочу знайти цього хлопця. Я впевнений. що він не "навіжений чолов'яга"/ не "знахабнілий молодик"/ не "садист водій самоката"… Я думаю, що він нормальний тип. Він теж, як і я мав плани на день. І не збирався встрявати у неприємності. Але, на жаль, через одне неправильне рішення - ми з ним встрягли", - написав він.

Журналіст додає, що готовий нести відповідальність, якщо зробив щось неправильно, але нагадує правило - пропускати пішоходів.