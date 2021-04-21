Протести в Росії, вирок за вбивство Флойда, і де найбільше смертей від ковіду. Теленовини ВВС 21.04.21
У випуску 21 квітня:
- Путін погрожує Заходу, прибічників Навального затримують. У Росії відбулися протести - у день, коли президент виступав перед парламентом.
- Історичний вирок. У Сполучених Штатах колишнього поліцейського визнали винним у вбистві Джорджа Флойда.
- Іноземні інвестиції в українську економіку - чи довіряють західні фінансові інституції Києву? Інтерв'ю з представником ЄБРР.
- Спалах коронавірусу в Індії - там найбільша від початку пандемії кількість нових випадків та смертей.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!