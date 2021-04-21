Протести в Росії, вирок за вбивство Флойда, і де найбільше смертей від ковіду. Теленовини ВВС 21.04.21

1 година тому

У випуску 21 квітня:

Путін погрожує Заходу, прибічників Навального затримують. У Росії відбулися протести - у день, коли президент виступав перед парламентом.

Історичний вирок. У Сполучених Штатах колишнього поліцейського визнали винним у вбистві Джорджа Флойда.

Іноземні інвестиції в українську економіку - чи довіряють західні фінансові інституції Києву? Інтерв'ю з представником ЄБРР.

Спалах коронавірусу в Індії - там найбільша від початку пандемії кількість нових випадків та смертей.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.