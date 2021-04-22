Італійця звинуватили в прогулюванні роботи упродовж 15 років

15 хвилин(и) тому

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Працівника однієї з італійських лікарень звинуватили в тому, що він прогулював роботу упродовж 15 років, отримуючи при цьому повну зарплатню.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловік припинив ходити на роботу в місті Катандзаро ще у 2005 році.

Італійське інформаційне агентство Ansa пише, що наразі він перебуває під слідством за звинуваченням у шахрайстві та зловживанні службовим становищем.

Загалом за весь період, поки він не працював, йому виплатили 538 тисяч євро зарплатні.

Шість керівників цієї лікарні також перебувають під слідством - через їхню можливу причетність до виплати зарплатні відсутньому на роботі працівнику.

Арешти стали результатом тривалого розслідування щодо прогулів і шахрайства в італійському державному секторі.

В поліції кажуть, що підозрюваного направили на роботу в лікарню у 2005 році - тобто виходити на роботу він перестав практично одразу.

Правоохоронці також звинувачують чоловіка в тому, що він нібито погрожував своєму менеджеру, аби той завадив скласти на нього дисциплінарний протокол.

Цей менеджер пізніше вийшов на пенсію, додали в поліції, і відсутність працівника в подальшому не помічали ані новий менеджер, ані інші співробітники лікарні.