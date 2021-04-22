Летальна зброя і $300 млн. Комітет Сенату США - за збільшення допомоги Україні

1 година тому

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Комітет з міжнародних справ Сенату США підтримав законопроєкт, що передбачає збільшення щорічної військової допомоги для України до 300 мільйонів доларів, включаючи летальну зброю.

"Законопроєкт є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму", - написала у своєму фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, документ представники комітету підтримали одностайно.

Для остаточного схвалення проєкт має бути підтриманий Конгресом і підписаний президентом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення так: "США - наш надійний друг і союзник. З нетерпінням чекаємо швидкого ухвалення рішення Конгресом".

Голова комітету закордонних справ Боб Мендес заявив, що це є сигналом про підтримку України.

"Безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військових стягуються до кордонів України. Цей законопроєкт не міг бути більш своєчасним, щоб надіслати світу сигнал, що ми підтримаємо Україну", - сказав Мендес.

У законопроєкті також рекомендується призначити спеціального представника США з питань України.

Документ містить й пункт про те, що президент має повідомити Конгрес США про можливість санкцій проти компаній, причетних до будівництва газопроводу "Північний потік - 2".