Сенат Чехії закликав розірвати договір про дружбу з Росією

18 хвилин(и) тому

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Сенат Чехії підтримав резолюцію, в якій назвав вибухи 2014 року у селищі Врбетіце, в організації яких тутешня влада нещодавно звинуватила Росію, "актом державного тероризму проти одної держави ЄС, а отже, і проти всього ЄС".

За цю резолюцію проголосували 67 з 72 членів Сенату. Також сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини та співпрацю з Росією і скоротити кількість працівників російського посольства до однієї людини.

Сенат також закликав обговорити ситуацію навколо вибухів на рівні Ради безпеки ООН, НАТО та ЄС, а вимагати від Росії компенсацій.

Раніше до аналогічних кроків чеський уряд закликала Палата депутатів (нижня палата парламенту Чехії).

Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце сталися у 2014 році, тоді загинули двоє людей.

Підпис до фото, Вибух знищив віддалений склад боєприпасів у лісі поблизу села Врбетіце

17 квітня влада Чехії звинуватила в організації тих вибухів Головне розвідувальне управління Росії і оголосила в розшук ймовірних співробітників спецслужби - "Олександра Петрова" і "Руслана Боширова".

Тобто тих самих людей, яких Велика Британія звинувачувала в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році.

На думку чеської влади, вибухи у Врбетіце - результат операції ГРУ проти болгарського торговця зброєю.

Того ж дня, 17 квітня, Чехія вислала 18 працівників російського посольства у Празі.

Росія назвала усі звинувачення чеської сторони абсурдними і у відповідь вислала з Москви 20 чеських дипломатів.

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек напередодні повідомив російському послу, що якщо Росія не прийме назад усіх висланих чеських дипломатів, то Прага продовжить скорочувати кількість працівників російського посольства.

Що за вибухи? До чого тут "Петров", "Боширов" і Україна?

Хоча вибухи на складах у Врбетіце сталися понад шість років тому, увесь цей час Прага не висловлювала на адресу Москви жодних претензій.

Проте минулого тижня місцева влада отримала інформацію, що за подіями 2014 року може стояти саме Росія. Про це розповів прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

"У п'ятницю ввечері ми з віцепрем'єром Гамачеком були чітко проінформовані про серйозні факти, що стосуються безпеки нашої країни. Ми поінформували президента Земана про цю справу та запропонували подальші дії, президент висловив нам абсолютну підтримку", - заявив Бабіш.

Він зазначив, що "є обґрунтована підозра у причетності офіцерів російської спецслужби ГРУ, підрозділ 29155, до вибуху складів боєприпасів у комплексі Врбетіце в 2014 році".

Той вибух, додав Бабіш, завдав величезної матеріальної шкоди і призвів до загибелі двох місцевих жителів.

Паралельно чеська поліція 17 квітня оприлюднила повідомлення про розшук двох чоловіків, які у жовтні 2014 року перебували в Чехії.

Вони використовували російські паспорти на ім'я Олександра Петрова та Руслана Боширова, а також молдовський паспорти на ім'я Ніколай Попа і паспорт Таджикистану на ім'я Руслан Табаров.

З фото, викладених чеськими правоохоронцями, слідує, що йдеться про тих самих росіян, який Велика Британія у 2018 році звинуватила в отруєнні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в місті Солсбері.

За даними чеських слідчих, 13 жовтня 2014 роки "Петров" і "Боширов" забронювали житло в Остраві поблизу збройних складів. Вони мали залишатися там до 17 жовтня.

Вибух на складах стався 16 жовтня. І того ж дня обидва чоловіки сіли на літак до Москви.

Чеські ЗМІ, посилаючись на джерела у слідстві, наводять версії, що на складах, де стався вибух, знаходилася зброя, яку один з болгарських торговців хотів продати Україні.

Ці ж джерела вважають, що вибух, ймовірно, мав статися не на складі, навіть не на території Чехії, а під час транспортування зброї, і зашкодити репутації торговця зброєю.

Проте загиблі робітники складу могли якось зачепити закладений вибуховий пристрій.

Болгарський торговець зброєю, про якого йдеться - Еміліан Гебрев. У 2015 році його отруїли в ресторані в Болгарії, але він вижив.

У 2020 році болгарська прокуратура звинуватила в спробі отруєння трьох росіян - Сергія Федотова, Сергія Павлова та Георгія Горшкова.

За даними ЗМІ, Гебрева могли отруїти "Новачком". Проте офіційно назву отрути так і не оприлюднили.

Гебрев поставляв зброю Україні та Грузії, чим, на його думку, міг викликати невдоволення Росії. Також бізнесмен не виключав, що РФ претендує на завод зброї, який перебуває під його контролем.