В Іспанії судять вбивцю-канібала

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Іспанська поліція Підпис до фото, Альберто Санчес Гомес був заарештований у лютому 2019 року

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В Іспанії чоловік постав перед судом за звинуваченнями у вбивстві своєї матері, розчленуванні її тіла та поїданні її решток.

Альберто Санчеса Гомеса заарештували в 2019 році після того, як поліція прийшла в будинок його 66-річної матері за викликом її подруги.

Правоохоронці повідомили, що знайшли розкидані по квартирі частини тіла - деякі зберігалися в пластикових контейнерах.

Підсудний розповів суду, що не пам'ятає, як розчленовував та поїдав свою матір.

Раніше його неодноразово заарештовували за насильство щодо матері, повідомляють іспанські ЗМІ.

Відомо, що до арешту він страждав розладом особистості та вживав наркотики.

Поліція виявила страшну сцену в будинку на сході Мадрида в лютому 2019 року. Деякі людські рештки були в процесі приготування, а інші зберігались у контейнерах, повідомляє газета El Mundo.

Підсудний, якому на той час було 26 років, зізнався в тому, що душив свою матір, і сказав, що іноді їв рештки її тіла, а іноді давав їх собаці.