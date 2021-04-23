Штучний інтелект розкрив таємницю Сувоїв Мертвого моря

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Kolderal Підпис до фото, Перші сувої знайшли в печерах поблизу Мертвого моря

Сувої Мертвого моря, можливо, створили окремі писарі, що копіювали стилі письма одне одного.

Такий висновок зробили науковці з Нідерландів, спираючись на аналіз, проведений за допомогою штучного інтелекту.

Сувої Мертвого моря (або Кумранські рукописи) - найдавніші у світі біблійні манускрипти, знайдені в 1940-1950 роках.

Археологи знайшли близько 950 фрагментів цих стародавніх текстів.

Перші сувої виявили в Кумранських печерах на узбережжі Мертвого моря в 1947 році. Їх побачив молодий пастух-бедуїн, що спустився у печеру в пошуках вівці.

Знахідки датуються ІІІ століттям до н.е. Манускрипти писалися переважно на івриті, арамейській та грецькій мовах.

Однак майже нічого не було відомо про писарів, які працювали над створенням сувоїв.

Раніше історики вже висували гіпотезу, що початок і кінець рукопису могли написати різні люди, проте стовідсоткових доказів у вчених не було.

Автор фото, University of Groningen

Щоб провести ретельний аналіз, дослідники з Гронінгенського університету навчили штучний інтелект виділяти та порівнювати всі види символів зі стародавніх текстів.

Ретельно вивчивши таким чином один із сувоїв, вчені показали, що складався він з двох половин, написаних двома різними писарями.

Науковці Младен Попович, Ламберт Шомакер і Маруф Далі зосередилися на одному документі - Великому сувої пророка Ісаї, знайденому в 1947 році. Це один з найбільших і найкраще збережених біблійних сувоїв.

Вчені, зокрема, проаналізували букву "алеф", яка зустрічається в тексті більше ніж 5000 разів.

Неможливо порівняти усі символи просто на око. Тому для аналізу таких великих наборів даних добре підходить штучний інтелект.

У своїй статті вчені стверджують, що "змогли отримати стародавні чорнильні сліди".

"Це важливо, тому що чорнильні сліди - індивідуальні. Вони безпосередньо пов'язані з рухом м'язів людини".

За словами дослідників, споріднений стиль свідчить, що писці належали до однієї школи, наприклад, "батько навчив сина писати".

А здатність переписувачів "копіювати" була на такому високому рівні, що до цього часу вчені не могли розрізнити їх.