Шойгу заявив про відведення російських військ

1 година тому

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Російські війська завершать навчання в Південному та Західному військових округах, розташованих поблизу українського кордону.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, російські військові почнуть повертатися на місця постійної дислокації вже 23 квітня.

"Цілі раптової перевірки повністю досягнені. Війська показали здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною ухвалене рішення завершити заходи з перевірки у в Південному та Західному військових округах", - сказав він.

Курси рубля та гривні на тлі заяв Шойгу укріпилися.

Упродовж останніх тижнів Росія стягувала війська до кордонів. Через це низка українських та західних лідерів говорили про загрозу військової ескалації.

За різними оцінками, біля кордону з Україною зосередилося від кількох десятків тисяч до понад 100 тисяч військовослужбовців РФ.

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США заявляли, що фіксують найбільшу кількість російських військ біля кордону з Україною з 2014 року.

Знизити рівень напруги і відвести війська Росію закликали європейські лідери, зокрема Ангела Меркель, а також президент США Джо Байден.

Сергій Шойгу раніше заявляв, що Росія збільшила свою присутність на західному кордоні, аби у такий спосіб відреагувати на "військову діяльність США і НАТО".

У Кремлі наполягали, що переміщення її військ не несуть загрози ні Україні, ні іншим сусідам.

При цьому низка російських високопосадовців, зокрема заступник керівник адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявляв, що поновлення українським урядом бойових дій на Донбасі стане кінцем України.

Тоді ж він пригрозив, що Росія буде захищати російських громадян, які живуть на Донбасі.

Агентство Reuters, посилаючись на джерело, "близьке як до Кремля, так і до проросійських сепаратистів", називало стягування війсь до кордону з Україною "умисною демонстрацією сили", а не підготовкою до вторгнення.

"Москва робить це відкрито, навмисно демонструючи танки в денний час. Так до війни не готуються, це просто демонстрація сили", - сказав співрозмовник агентства.

Володимир Зеленський під час нещодавньої поїздки на Донбас заявив журналісту CNN, що Україна "готова до вторгнення".

"Звичайно (можливість вторгнення Росії реальна - Ред.). Ми це знаємо: з 2014 року це може бути кожного дня. Вони готові, але ми також готові".

Аналіз

Павло Аксьонов, BBC

Перекидання російських сухопутних військ до кордонів України, а також концентрація у безпрецедентних масштабах бойових кораблів у Чорному морі викликала серйозну занепокоєність у світі.

Байден 13 квітня обговорював це з Путіним телефоном, цій темі присвятили екстрене засідання комісії НАТО-Україна, яке пройшло у Брюсселі в тих самих числах. Ситуацію засудили і представники ОБСЄ.

Повідомлення, що залізничні ешелони з технікою потягнулися до південних областей Росії, стали з'являтися у другій половині березня на тлі загострення ситуації на Донбасі.

У лютому і березні повідомлення про порушення перемир'я стали з'являтися мало не щодня, і в Україні заговорили про фактичний зрив домовленостей про припинення вогню.

Росія концентрацію військ пояснила плановими навчаннями і паралельно звинувачувала Захід у тому, що з його подачі Україна нібито нагнітає напруженість в регіоні.

Особливу тривогу викликав характер сил, які були стягнуті, наприклад, в Чорне море - туди перекинули десантні кораблі з Балтійського, Північного флоту і Каспійської флотилії.

Якщо у когось були підозри, що Росія під виглядом навчань готується висаджувати десант на українському березі, то такий набір кораблів ці підозри підкріпляв.

Щоправда, серед експертів були й ті, хто вважав, що настільки відкрите переміщення військ і техніки якраз вказує на те, що це лише демонстрація сили, оскільки для початку серйозної військової операції війська стягують набагато більш таємно.