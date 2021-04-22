МІ-5 створила акаунт в Instagram. Хоче зруйнувати міфи, які виникли через Бондіану

1 година тому

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Британська служба контррозвідки МІ-5 створила акаунт в Instagram - заради більшої відкритості своєї роботи і щоб розвіяти стереотипи, зокрема, про те, що її співробітники - великі любителі "Мартіні", як це було показано у фільмах про Джеймса Бонда.

Акаунт @mi5official буде працювати у форматі питань та відповідей, спілкуватимуться з користувачами чинні офіцери контррозвідки. Крім того, там будуть розміщувати оголошення про вакансії.

Керівник МІ-5 Кен Маккаллам звернув увагу майбутніх підписників на гру слів в англійській мові, в якому дієслово to follow означає не тільки "стати підписником аккаунта", але й "слідувати за", "стежити".

Водночас він сказав, що принцип більшої відкритості має стати ключовим у роботі спецслужби на найближче десятиліття.

У колонці для британської газети Daily Telegraph Маккаллам визнав, що сторінки в соцмережах давно стали звичайною справою для більшості компаній, але вельми незвично, коли це робить секретна служба.

У цьому, за його словами, і полягає головна дилема для МІ-5: з одного боку, бажання стати більш зрозумілими для громадськості, а з іншого - забезпечення національної безпеки, що передбачає повну секретність.

Однак соцмережі, на думку Кена Маккаллама, можуть зіграти надзвичайно важливу роль у пошуку нових кадрів.

"Було б небезпечною зарозумілістю вважати, що МІ-5 може забезпечити себе всім необхідним, не виходячи за межі своєї бульбашки", - упевнений він.

Служба сподівається за допомогою Instagram покласти край найбільшим вкоріненим міфам про її роботу. Також планує оприлюднити деякі колись засекречені матеріали, що відображають роботу МІ-5 за всю її 112-річну історію.

Користувачам пояснюватимуть тонкощі роботи кожної ланки контррозвідки - від оперативних агентів до офіцерів спостереження. Водночас Маккаллам попереджає, що поточні обов'язки цих людей залишаються засекреченими.

"Ми повинні позбутися стереотипів на кшталт неодмінного вживання мартіні і розповісти трохи більше про те, чим насправді є нинішня МІ-5. Люди не повинні вважати службу чимось недосяжним через уявні бар'єри, такі як соціальне походження, етнічна або гендерна приналежність, фінансові можливості, наявність інвалідності або в якій частині країни вони народилися", - каже очільник британської контррозвідки.

МІ-5 далеко не перша секретна служба, яка створила акаунт в соцмережах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Центр урядового зв'язку (GCHQ) раніше називався Урядової школою кодів та шифрів. Тут під час Другої світової війни розгадали найскладніші німецькі шифри. Але в XXI столітті навіть такий секретний об'єкт намагається підлаштуватися під реалії нового часу

Британський Центр урядового зв'язку (GCHQ) створив сторінку в Instagram у 2018 році, а у ЦРУ вже є 3,2 млн підписників у Twitter.

Нещодавно призначений керівник служби британської розвідки МІ-6 Річард Мур також відомий як активний користувач Twitter з великою кількістю підписників.

Про своє прагнення до більшої відкритості керівник МІ-5 Кен Маккаллам повідомив ще в жовтні минулого року.

"Більше прозорості в роботі МІ-5 і більше взаємодії з громадськістю - це, мабуть, одна з основних задач, які я поставив собі на час перебування на цій посаді, - зазначив Маккаллам. - Багато чого з того, що ми робимо, повинно залишатися непомітним, але що ми з себе представляємо, не має бути таємницею. Відкритість - ключ до успіху в майбутньому".