Головою "Нафтогазу" замість Коболєва призначили Вітренка. Коболєв каже, що дізнався з новин

27 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Замість нього компанію очолив Юрій Вітренко, який досі виконував обов'язки міністра енергетики.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 квітня, повідомляє пресслужба Кабміну.

Сам Коболєв заявив, що нічого не знав про це рішення.

"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу", - заявив він.

Коболєв додав, що сам "жодних заяв не писав".

У березні 2020 року Кабмін підтримав пропозицію наглядової ради "Нафтогазу" продовжити повноваження голови правління компанії Андрія Коболєва на чотири роки.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень, натомість у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд гривень прибутку.

Конфлікт з Вітренком

Андрій Коболєв був соратником Юрія Вітренка - екскомерційного директора "Нафтогазу", який зараз виконує обов'язки міністра енергетики та якого ЗМІ неодноразово називали ймовірним кандидатом на посаду прем'єр-міністра замість Дениса Шмигаля..

44-річний Юрій Вітренко та Андрій Коболєв вважалися обличчями успіху "Нафтогазу" з 2014 по 2019 роки, їх називали кандидатами на прем'єра влітку 2019 року.

Проте останні кілька років вони ворогують.

В 2019 році колишні соратники та партнери почали виносити свій конфлікт на публіку, й врешті Вітренка звільнили з "Нафтогазу".

Вітренко пізніше у своєму звільненні звинуватив Андрія Коболєва. Наполягав, що "Нафтогаз" досягав успіхів саме завдяки йому, Вітренку, а Коболєв привласнював лаври переможця.

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