Теракт у мінському метро: головні питання 10 років по тому

1 година тому

У годину пік 11 квітня 2011 року у мінському метро пролунав вибух. Загинули 15 людей, постраждали більше двох сотень.

Підозрюваних, 25-річних Дмитра Коновалова та Владислава Ковальова, затримали вже через добу.

Про перебіг розслідування з екранів телевізорів доповідав особисто президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Ще до рішення суду він називав їх виконавцями теракту. За словами Лукашенка, силовикам знадобилася лише доба для того, щоб вирахувати злочинців, "не виходячи з кабінетів, без шуму, пострілів і тріскотні".

Верховний суд республіки визнав Коновалова і Ковальова винними і засудив до розстрілу.

Однак організатори вибуху і мотиви встановлені так і не були, і 10 років по тому досі немає відповідей на багато запитань цієї справи.