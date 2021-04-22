Путін готовий зустрітися з Зеленським: "У Москві будь-коли"

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін порадив Зеленському обговорювати питання Донбасу з "республіками" і заявив, що готовий зустрітися з ним у Москві

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві в будь-який час. Про це він заявив на брифінгу під час зустрічі з Олександром Лукашенком.

Путін зазначив, що керівництво України здійснило "дуже багато кроків, які руйнують українсько-російські відносини", зокрема, через ставлення до Російської православної церкви, російської мови і російськомовних в Україні.

"Якщо він (Зеленський. - Ред.) хоче почати відновлення цих відносин, ми будемо це тільки вітати. Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, тоді в першу чергу керівництво України має зустрічатися з керівниками республік "ЛНР" та "ДНР", а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в цьому випадку є Росія", - зазначив Путін.

"Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин - будь ласка, ми приймемо президента України в Москві у будь-який зручний для нього час", - додав керівник Росії.

20 квітня у телезверненні Володимир Зеленський закликав Росію припинити ескалацію і запросив президента РФ зустрітися на Донбасі.

За його словами, 19 квітня під час зустрічі радників країн нормандської четвірки (Україна, Росія, Франція та Німеччина), де йшлося про повне припинення вогню на Донбасі, Росія відмовилася підтримати спільну заяву.

Зеленський додав, що Україна не хоче війни, але готова себе захищати. Також він подякував за підтримку міжнародним партнерам і закликав Росію припинити ескалацію.

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські війська завершать навчання в Південному та Західному військових округах, розташованих поблизу українського кордону.

За його словами, російські військові почнуть повертатися на місця постійної дислокації вже 23 квітня.

"Цілі раптової перевірки повністю досягнені. Війська показали здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною ухвалене рішення завершити заходи з перевірки у в Південному та Західному військових округах", - сказав він.

Курси рубля та гривні на тлі заяв Шойгу укріпилися.