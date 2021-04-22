У Маріуполі чоловік з сокирою розтрощив каси у супермаркеті АТБ

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

У Маріуполі 35-річний чоловік з сокирою розтрощив каси супермаркету АТБ. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

"За попередньою інформацією, чоловік скоїв правопорушення через конфлікт між своєю дружиною та персоналом закладу. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона перебуває у публічному місці без захисної маски під час карантину", - повідомляють у поліції.

Інформація заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка трохи відрізняється.

"Причиною його злочинних дій стала гірка образа за те, що хтось з відвідувачок цього супермаркету побився з його дружиною. А прилавки і каси навіщо громити? Навіщо вводити в ступор ні в чому не винних касирів та покупців?! Сподіваюся, що суд буде суворий і справедливий", - написав Геращенко у Facebook.

Поліцейські вже затримали чоловіка. Відкрита справа за статтею про хуліганство, затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Місцеве видання 0629 опублікувало відеозапис нападу, який знімали люди, що перебували поряд з чоловіком.

На відеозаписі помітно, як чоловік з нецензурними висловами російською бігає між касами, сокирою трощить їх та стенди з пачками цигарок. Скляні уламки та пачки цигарок розлітаються навкруги, а налякані покупці та співробітники поспішають відійти якомога далі від кас.

Видання повідомляє, що дружина затриманого поскаржилася у соцмережах: раніше неодноразово писала заяви, але не змогла відстояти можливість не носити маски.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Чоловіка затримали. В поліції кажуть, що він раніше вже трощив каси

В поліції повідомили, що 19 грудня той самий чоловік в іншій крамниці Маріуполя "пошкодив полички із продуктами харчування, розбив касовий апарат та нецензурно висловлювався у бік працівників магазину". За цим фактом йому вже повідомили про підозру.