Росія відводить війська, Чехія висилає дипломатів. Теленовини ВВС

У випуску 22 квітня:

  • Що означають масштабні військові навчання Росії біля кордонів України та в Криму. І чи відведе Москва війська, як обіцяла.
  • Як Україна готується давати відсіч на південних кордонах. Нова зброя проти загрози з моря - ракети "Нептун"
  • Новий виток дипломатичного скандалу між Росією та Чехією. Чому країни висилають дипломатів і майже нікого не залишають у посольствах.
  • І як вберегти океани від глобального потепління. Великі країни погоджуються скоротити шкідливі викиди в атмосферу.

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