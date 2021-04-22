Росія відводить війська, Чехія висилає дипломатів. Теленовини ВВС
У випуску 22 квітня:
- Що означають масштабні військові навчання Росії біля кордонів України та в Криму. І чи відведе Москва війська, як обіцяла.
- Як Україна готується давати відсіч на південних кордонах. Нова зброя проти загрози з моря - ракети "Нептун"
- Новий виток дипломатичного скандалу між Росією та Чехією. Чому країни висилають дипломатів і майже нікого не залишають у посольствах.
- І як вберегти океани від глобального потепління. Великі країни погоджуються скоротити шкідливі викиди в атмосферу.
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