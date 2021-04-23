Лікарі просять Навального негайно припинити голодування

42 хвилин(и) тому

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Особисті лікарі російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднили зверенення, в якому закликали його припинити голодування.

"Якщо голодування буде продовжуватися навіть мінімальний час, на жаль, нам незабаром лікувати буде просто нікого. Наше головне завдання - зберегти нашому пацієнту життя і здоров'я", - пишуть лікарі.

Звернення оприлюднило видання "Медіазона". Його підписали кардіолог Ярослав Ашихмін, анестезіолог Олексій Ерліх, нейрохірург Всеволод Шурхай, невролог Андрій Плотніков та офтальмолог Анастасія Васильєва. Саме їх ЗМІ називають особистими лікарями Навального.

За їхніми словами, самі вони оглянути Навального не змогли, але його відвозили в лікарню у місті Владимир, де опозиціонер "отримав доступ до чогось схожого на назалежне обстеження".

В нього виявили симптоми ниркової недостатності, важку неврологічну симптоматику, важку гіпонатріємію, яка може призвести до дифузного набряку мозку і подальших важких неврологічних проблем у вигляді пригнічення свідомості до рівня коми.

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"Ми розуміємо, що подальше голодування може завдати серйозної шкоди здоров'ю Навального і може призвести до найсумнішого підсумку - смерті. Ми звертаємося до Олексія і просимо його негайно припинити голодування".

Також лікарі вкотре поставили вимогу перед владою допустити їх до свого пацієнта, а також перевести його в лікарню до Москви - на їхню думку, лише там йому можуть надати належний догляд.

Олексій Навальний почав голодування 31 березня, вимагаючи допустити до нього його особистих лікарів.

18 квітня його перевели з колонії в місті Покров, де він відбуває термін, у лікарню для в'язнів у Владимирі. Адвокат опозиціонера, розповідав, що там його підзахисний не отримує практично ніякого лікування.

У середу на вулиці російських міст вийшли тисячі людей, які вимагали звільнення Олексія Навального з в'язниці.

Своє занепокоєння станом Навального та його лікуванням висловлювали Британія, Франція, Німеччина та представники Європейського Союзу.

Дружина політика, Юлія, розповідала, що він втратив 9 кг з часу, як почав голодування.

Представники російської влади поки що публічно не коментували заяву лікарів Навального щодо стану його здоров'я.