Очільники "ДНР" і "ЛНР" запросили Зеленського на Донбас. Київ відмовив

1 година тому

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Очільники так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник запросили президента України Володимира Зеленського провести перемовини на лінії розмежування на Донбасі.

"Закликаю вас, пане Зеленський, не лідерів третіх країн запрошувати на лінію зіткнення, а краще відправитися туди самому для чесної та відкритої розмови з нами", - заявив Пушилін у відеозверненні.

Голова "ДНР" також допустив проведення перемовин у вигляді відеоконференції.

До цього про готовність зустрітися з президентом України на лінії розмежування заявив і очільник "ЛНР" Леонід Пасічник.

"Я готовий зустрітися в будь-якій точці лінії зіткнення, тієї самої лінії, яка в один момент може стати "червоною", і тоді говорити вже буде пізно", - йдеться в його заяві.

Можливість перемовин між Києвом та так званими "ДНР" і "ЛНР" напередодні відкинув представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

"Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - сказав він в ефірі каналу "Україна-24".

У Москві - будь-коли

Заяви пролунали на тлі заочного діалогу між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

20 квітня український президент закликав Росію припинити ескалацію біля кордонів України і запропонував російському лідеру зустрітися на Донбасі.

Напередодні Путін відповів на це, що готовий зустрітися з Зеленським у будь-який час - щоправда, у Москві.

Путін зазначив, що керівництво України здійснило "дуже багато кроків, які руйнують українсько-російські відносини", зокрема, через ставлення до Російської православної церкви, російської мови і російськомовних в Україні.

"Якщо він (Зеленський - Ред.) хоче почати відновлення цих відносин, ми будемо це тільки вітати. Якщо йдеться про обговорення проблем Донбасу, тоді в першу чергу керівництво України має зустрічатися з керівниками республік "ЛНР" та "ДНР", а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в цьому випадку є Росія", - зазначив Путін.

"Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин - будь ласка, ми приймемо президента України в Москві у будь-який зручний для нього час", - додав керівник Росії.

Напередодні стало відомо, що російські війська завершать навчання в Південному та Західному військових округах, розташованих поблизу українського кордону.

Саме ці навчання стали причиною того, що низка українських та західних посадовців говорили про загрозу військової ескалації на Донбасі.

За різними оцінками, біля кордону з Україною зосередилося від кількох десятків тисяч до понад 100 тисяч військовослужбовців РФ.

У Кремлі наполягали, що переміщення її військ не несуть загрози ні Україні, ні іншим сусідам.