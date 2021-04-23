Принцу Луї виповнилося три, і він пішов у садок. Фото

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Duchess of Cambridge

Герцог і герцогиня Кембриджські оприлюднили нову фотографію принца Луї - на честь його триріччя і першого походу в дитячий садок.

Герцогиня зробила цей знімок у Кенсінгтонському палаці незадовго до того, як Луї вирушив у дитячий садок Віллкокс.

На фото хлопчик одягнений в шорти, сорочку та джемпер і сидить на велосипеді з рюкзаком на спині.

У цьому ж дитсадку навчалася і сестра Луї - принцеса Шарлотта.

Навчання в ньому коштує до 3 400 фунтів за триместр - сума залежить від віку дитини і того, які заняття вона відвідує.

Автор фото, Duchess of Cambridge Підпис до фото, Принц Джордж вперше пішов у дитсадок у 2016 році

Автор фото, Duchess of Cambridge Підпис до фото, Принцеса Шарлотта в день своїх перших відвідин дитсадка, 2018 рік

Старший брат Луї, принц Джордж, відвідував інший дитсадок у Норфолку, розташований неподалік заміської резиденції своєї родини в Анмер-Холлі.

3-річний Луї є п'ятим у черзі на престол серед членів королівської родини.

Традиція відправляти дітей у приватний дитсадок розпочалася в королівській родині з батька Луї, принца Вільяма.

У 1985 році він почав ходити у дитсадок, розташований за кілька кроків від Кенсінгтонського палацу.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Принца Вільяма відправляють у дитсадок, 1985 рік