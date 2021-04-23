Радіація, отримана ліквідаторами аварії на ЧАЕС, не вплинула на ДНК їхніх дітей - учені

Вікторія Гілл

Наукова кореспондентка BBC News

45 хвилин(и) тому

Отримана ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції радіація не завдала "додаткової шкоди ДНК" їхніх дітей.

Про це йдеться в новому дослідженні, результати якого оприлюднили в журналі Science.

Вчені вивчали геноми дітей, зачатих в період з 1987 по 2002 рік, а також геноми їхніх батьків - ліквідаторів аварії на ЧАЕС або тих, хто в момент аварії мешкав у 70-кілометровій зоні навколо станції.

У дітей дослідники не виявили мутацій, які могли б бути наслідком радіаційного опромінення їхніх батьків.

Професор Джеррі Томас з Імперського коледжу Лондона упродовж десятиліть вивчає рак, зокрема пухлини, пов'язані з радіацією.

За її словами, нові дані свідчать, що "навіть, коли люди отримували відносно високі дози радіації, це ніяк не впливало на майбутнє їхніх дітей".

Один із авторів нового дослідження Стівен Ченок із Національного інституту раку США розповів, що вчені відбирали для нього цілі родини - так, аби можна було порівняти ДНК батька, матері та дитини.

"У цьому випадку ми не дивилися на те, що сталося з дітьми, які під час аварії були в утробі матері. Нас цікавило те, що називається мутаціями de novo", - каже Ченок.

Ці нові мутації в ДНК випадковим чином виникають в яйцеклітині чи сперматозоїді і означають генетичну трансформацію, що відбулася в межах однієї родини або клітинної лінії вперше.

Такі мутації можуть не мати жодного впливу або ж навпаки - бути причиною генетичного захворювання.

"У кожному поколінні виникає близько 50-100 таких мутацій - і вони випадкові, - пояснює Стівен Ченок. - У певному сенсі вони є будівельними блоками еволюції".

"Ми подивилися на геноми матері і батька, а потім на геном дитини. Витратили 9 місяців на пошук будь-яких сигналів про те, що серед цих мутацій є ті, що пов'язані радіаційним впливом на батьків. І так і не змогли нічого знайти".

Це, за словами вчених, означає, що радіаційне опромінення, яке отримали батьки, не впливає на дітей, яких вони зачали в майбутньому.

"Багато людей боялися заводити дітей після бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Були люди, які боялися заводити дітей після аварії на АЕС у Фукусімі - усі вони думали, що їхні діти постраждають від радіації, яку отримали вони самі", - каже професор Джеррі Томас з Імперського коледжу Лондона.

"Це так сумно. І якщо ми зможемо показати, що насправді немає ніякого впливу, то ми зможемо послабити цей страх", - додає вона.

Пані Томас не брала участі в новому дослідженні, проте брала участь в іншому, яке вивчало онкозахворювання, пов'язані з Чорнобильською аварією.

Вчені досліджували рак щитоподібної залози, оскільки відомо, що катастрофа на ЧАЕС спричинила близько 5 тисяч цього типу раку. Переважну більшість таких пацієнтів пройшли курс лікування, і їх вдалося вилікувати.

Влада під час аварії не змогла завадити продажу зараженого молока в регіоні. Багато з тих, хто на той момент були дітьми, пили це молоко і отримували великі дози радіоактивного йоду.

"За великим рахунком, ми з'ясували, що немає жодної різниці між раком щитоподібної залози, спричиненим чорнобильською радіацією, і будь-яким іншим раком щитоподібної залози", - пояснює професор Томас.

"Тому не існує демонічної чорнобильської пухлини, яку ми б не змогли вилікувати. Ми можемо лікувати їх, так само як лікуємо й інші випадки".