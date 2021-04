Політ "Драгона": корабель SpaceX стартував з мису Канаверал

23 хвилин(и) тому

Після того, як "Драгон" з екіпажем виведуть на орбіту, перший ступінь Falcon 9 приземлиться на автоматизовану платформу під назвою Of course I still love you ("Звичайно, я все ще люблю тебе") в Атлантичному океані. Це буде четверте застосування ракети.