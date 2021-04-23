Політ "Драгона": корабель SpaceX стартував з мису Канаверал

23 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з кораблем моделі "Драгон" стартував до Міжнародної космічної станції, куди доставить екіпаж із чотирьох астронавтів для піврічної місії.

Корабель вперше везе на станцію представників відразу трьох світових космічних агентств, а до МКС вперше пристикують два "Драгони".

Запуск провели о 12:49 за київським часом з території Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал.

Минулого року звідти той самий "Драгон" здійснив свій історичний перший старт з астронавтами Дагом Герлі і Бобом Бенкеном на борту.

Попередньо запуск планували 21 квітня, але через негоду його довелося перенести на п'ятницю.

Після того, як "Драгон" з екіпажем виведуть на орбіту, перший ступінь Falcon 9 приземлиться на автоматизовану платформу під назвою Of course I still love you ("Звичайно, я все ще люблю тебе") в Атлантичному океані. Це буде четверте застосування ракети.

Що таке Crew-2

Екіпаж на борту "Драгона" складається з представників трьох світових космічних агентств. Це астронавти NASA Меган Макартур (командир корабля) і Шейн Кімбро (пілот), астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Зліва на право: Томас Песке, Меган Макартур, Шейн Кімбро та Акіхіко Хосіде

Меган Макартур - фахівець з інженерної справи і океанографії. Макартур стала астронавткою у 2000 році. Командир нинішнього польоту брала участь в останньому успішному запуску "Шаттлу" у 2009 році. Це була місія з регулювання і продовження роботи космічного телескопа "Хаббл".

Шейн Кімбро здійснив свій перший політ у 2008 році на "Шаттлі". За 16 днів своєї першої місії двічі вийшов у відкритий космос. Загальний стаж перебування у космосі - 189 днів.

Акіхіко Хосіде народився в 1968 році в Токіо. Спеціаліст з авіа- і космічної техніки й механіки. У 2007 році взяв участь у місії STS-124 (1J) - однієї з трьох місій, пов'язаних з доставкою на станцію і складанням японського експериментального модуля "Кібо".

Томас Песке народився у Франції, захоплюється дзюдо, баскетболом і плаванням. У 2006 закінчив льотну школу. У 2016 році почав свою першу шестимісячну місію на МКС.

Це буде другий політ "Драгон" до МКС для зміни екіпажу. Астронавти проведуть на станції шість місяців і будуть працювати у межах 65-ї і 66-ї довготривалих експедицій на МКС разом з Марком Ванді Хеєм, росіянами Петром Дубовим і Олегом Новицьким і з ще чотирма астронавтами, які прибули на станцію в листопаді.

Під час перебування на станції астронавти будуть проводити наукові експерименти. Зокрема, вони планують випробувати препарати на так званих тканинних чіпах, які схожі на мініатюрні органи.

Вперше до МКС будуть пристиковані відразу два "Драгони". Ще один, Crew Dragon Resilience, стартував 16 листопада минулого року і доставив на станцію трьох астронавтів NASA і японця Соічі Ногучі.

Сьогоднішній запуск — частина програми комерційних польотів NASA, у рамках якої агентство співпрацює з кількома американськими корпораціями, які розробляють для нього кораблі і ракети-носії.

Перший політ "Драгона"

"Драгон", що стартував сьогодні, це той самий корабель, який у травні минулого року став першим з 2011 року пілотованим апаратом, що злетіли з території США. Цей запуск вважався історичним. У NASA в той день знову з'явився перевірений спосіб посилати людей на орбіту.

Капсула "Індевор" повернулася на Землю на початку серпня минулого року з астронавтами Дагом Герлі і Робертом Бенкеном всередині.

Старт "Драгон" відкрив нову еру в історії NASA - вперше астронавтів доставили на орбіту на космічному кораблі, зробленому приватною компанією Ілона Маска.

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Кількома років тому американське космічне агентство вирішило доручити доставку людини в космос бізнесу, оскільки таким чином можна значно знизити вартість польотів і зробити їх більш доступними, і з першим злетом і поверненням "Драгон" стало зрозуміло, що цей розрахунок виправдався.