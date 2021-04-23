Карантинний Великдень: як святитимуть вербу та паски в Україні

1 година тому

Автор фото, Урядовий портал Підпис до фото, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль (прворуч) зустрівся з лідерами церков

Влада не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень, однак закликає українців дотримуватися протиепідемічних норм та правил. Про це на брифінгу заявив державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з лідерами церков і релігійних організацій.

Він наголосив на необхідності дотримання карантинних обмежень всіма релігійними організаціями.

Онлайн-богослужіння і дистанція в 1,5 м

Міністерство охорони здоров'я заохочує церкви проводити онлайн-богослужіння, а вірян - брати в них участь з дому.

За словами Віктора Ляшка, якщо хтось з вірян і вирішить піти до храму на богослужіння та освячення пасок, то нехай це буде одна людина з родини.

Священникам радять збільшити кількість освячень і зменшити їх тривалість. До церков пускати обмежену кількість людей, а на вулиці дотримуватися дистанції не менше 1,5 метри.

Автор фото, УНІАН

Двері до храмів радять тримати відкритими.

Уряд також рекомендує утриматися від відвідування церков людям похилого віку, а усім іншим радить на свята не ходити в гості до родичів, щоб не наражати один одного на небезпеку.

Дезінфекція і скринінг

Влада Києва на час святкування Вербної неділі та Великодня ухвалила особливі вимоги.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень.

"По-друге: обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення. По-третє: забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях. І, звичайно, масковий режим ніхто не скасовував!" - підкреслив Кличко.

За словами мера, це зроблено для того, аби уникнути сплеску захворюваності після свят.

Міська влада також зустрілася з представниками всіх конфесій. Їх закликали дотримуватися цих обмежень і роз'яснити необхідність таких заходів своїм парафіянам.

Четверта хвиля буде?

Станом на 23 квітня в Україні виявили 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби, 434 людини померли.

У Києві, де зайняті три чверті "кисневих" ліжок у ковідних відділеннях, та ще у 12-ти регіонах ситуація залишається дуже напруженою - всі вони і надалі у "червоній зоні" карантину.

У МОЗ кажуть, що карантин дозволив пройти пік третьої хвилі коронавірусу.

Водночас голова парламентського комітету з питань медицини Михайло Радуцький попереджає вже й про четверту хвилю коронавірусу вже восени цього року.

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я UHC Павло Ковтонюк каже, що Україна одна з лідерів за кількістю хворих у Європі - після Росії та Польщі.

"Попереду у нас травневі, Паска і гробки, тому очікуємо на червень нової хвилі. Яка вона буде - невідомо. Яка буде епідситуація невідомо, порівнювати з минулим літом не можна, бо значно більше вірусу циркулює, ніж минулого літа", - вважає Ковтонюк.