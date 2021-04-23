Карантинний Великдень: як святитимуть вербу та паски в Україні
Влада не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень, однак закликає українців дотримуватися протиепідемічних норм та правил. Про це на брифінгу заявив державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з лідерами церков і релігійних організацій.
Він наголосив на необхідності дотримання карантинних обмежень всіма релігійними організаціями.
Онлайн-богослужіння і дистанція в 1,5 м
Міністерство охорони здоров'я заохочує церкви проводити онлайн-богослужіння, а вірян - брати в них участь з дому.
За словами Віктора Ляшка, якщо хтось з вірян і вирішить піти до храму на богослужіння та освячення пасок, то нехай це буде одна людина з родини.
Священникам радять збільшити кількість освячень і зменшити їх тривалість. До церков пускати обмежену кількість людей, а на вулиці дотримуватися дистанції не менше 1,5 метри.
Двері до храмів радять тримати відкритими.
Уряд також рекомендує утриматися від відвідування церков людям похилого віку, а усім іншим радить на свята не ходити в гості до родичів, щоб не наражати один одного на небезпеку.
Дезінфекція і скринінг
Влада Києва на час святкування Вербної неділі та Великодня ухвалила особливі вимоги.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень.
"По-друге: обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення. По-третє: забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях. І, звичайно, масковий режим ніхто не скасовував!" - підкреслив Кличко.
За словами мера, це зроблено для того, аби уникнути сплеску захворюваності після свят.
Міська влада також зустрілася з представниками всіх конфесій. Їх закликали дотримуватися цих обмежень і роз'яснити необхідність таких заходів своїм парафіянам.
Четверта хвиля буде?
Станом на 23 квітня в Україні виявили 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби, 434 людини померли.
У Києві, де зайняті три чверті "кисневих" ліжок у ковідних відділеннях, та ще у 12-ти регіонах ситуація залишається дуже напруженою - всі вони і надалі у "червоній зоні" карантину.
У МОЗ кажуть, що карантин дозволив пройти пік третьої хвилі коронавірусу.
Водночас голова парламентського комітету з питань медицини Михайло Радуцький попереджає вже й про четверту хвилю коронавірусу вже восени цього року.
Співзасновник Українського центру охорони здоров'я UHC Павло Ковтонюк каже, що Україна одна з лідерів за кількістю хворих у Європі - після Росії та Польщі.
"Попереду у нас травневі, Паска і гробки, тому очікуємо на червень нової хвилі. Яка вона буде - невідомо. Яка буде епідситуація невідомо, порівнювати з минулим літом не можна, бо значно більше вірусу циркулює, ніж минулого літа", - вважає Ковтонюк.