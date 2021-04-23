Навальний припиняє голодування

1 година тому

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Олексій Навальний оголосив про припинення голодування, яке він почав у колонії 31 березня. "Починаю вихід з голодування", - заявив він.

Напередодні піти на такий крок російського опозиціонера закликали його особисті лікарі.

Про своє рішення Навальний повідомив у своєму інстаграмі.

"Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - в мене зникає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати. Але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами, це триватиме ті ж 24 дні і, кажуть, це навіть важче. Тому побажайте удачі", - йдеться в заяві.

"Завдяки величезній підтримці хороших людей по всій країні і по всьому світу, прогресу ми досягли величезного. Два місяці тому на мої прохання про медичну допомогу посміхалися, ніякі ліки не давали і не дозволяли їх передавати [...] Зараз мене двічі оглянув консиліум цивільних лікарів. Мені роблять дослідження і аналізи й віддають результати та висновки".

Напередодні особисті лікарі Навального повідомили, що 20 квітня його відвезли в цивільну лікарню у місті Владимир, де "він отримав доступ до чогось схожого на незалежний огляд".

В нього виявили симптоми ниркової недостатності, важку неврологічну симптоматику, важку гіпонатріємію, яка може призвести до дифузного набряку мозку і подальших важких неврологічних проблем у вигляді пригнічення свідомості до рівня коми.

З огляду на все це, особисті лікарі закликали опозиціонера припинити голодування.

"Якщо голодування буде продовжуватися навіть мінімальний час, на жаль, нам незабаром лікувати буде просто нікого. Наше головне завдання - зберегти нашому пацієнту життя і здоров'я", - заявили лікарі.

Голова профсоюзу "Альянс лікарів" Анастасія Васильєва заявила, що вже той факт, що Навальному провели незалежний огляд, перемогою.

"Вони пішли на те, що запросили таких експертів. Це вже щось. Це прояв поваги, це перемога, я вважаю, перемога Олексія. Він, ризикуючи, звісно, своїм життям, домігся того, що все-таки його оглянули такі люди", - сказала Васильєва.

Олексій Навальний почав голодування 31 березня, вимагаючи допустити до нього його особистих лікарів.

18 квітня його перевели з колонії в місті Покров, де він відбуває термін, у лікарню для в'язнів у Владимирі. Адвокат опозиціонера, розповідав, що там його підзахисний не отримує практично ніякого лікування.

У середу на вулиці російських міст вийшли тисячі людей, які вимагали звільнення Олексія Навального з в'язниці.

Своє занепокоєння станом Навального та його лікуванням висловлювали Британія, Франція, Німеччина та представники Європейського Союзу.

Дружина політика, Юлія, розповідала, що він втратив 9 кг, відколи почав голодування.