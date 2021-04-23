Браковані філери: "Чому мої губи стали чорними"

Меган Лоутон

Кореспондент Newsbeat

49 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Енджел знайшла "спеціаліста" з введення філерів в Instagram. Було багато крові, болю та інших наслідків

Як і багато інших підприємств у Великій Британії, косметичні клініки знову відкрили свої двері минулого тижня, пропонуючи такі процедури, як шкірні філери і ботокс.

Але багато людей, які хочуть отримати обличчя своєї мрії, вважали за краще зробити ці процедури під час локдауну.

У реєстрі ліцензованих практикуючих лікарів Великої Британії повідомляється, що це призвело до збільшення кількості пацієнтів, які потребують корекційного лікування.

Енджел - одна з таких пацієнтів.

Багато болю та крові

22-річна дівчина, чиє ім'я ми змінили, повідомила Radio1 Newsbeat, що вирішила придбати філери для губ у декого, хто був "добре присутній в Instagram", і мав рекомендацію від одного з друзів.

Але як тільки вона прибула до будинку цієї людини, вона відчула, що щось не так.

Процедура була болючою, і Енджел відчула, як кров "стікає по обличчю".

"Очевидно, вже пізно повернути все назад, коли хтось тримає голку у ваших губах", - сказала вона.

Протягом двох днів губи Енджел "були чорними", тому вона зв'язалася з людиною, яка проводила процедуру, і запитала, що робити.

Та запанікувала, коли почула, що сталося, - і не мала жодної поради для Енджел.

Зареєстрована клініка Essex Sanctuary зробила виведення філера, розчинивши його. Це сталося вже після того, як послабили локдаун.

"Не несе відповідальності"

Провівши невелике дослідження, Енджел виявила, що людина, яка вводила їй філер, не мала медичної освіти.

Це цілком законно, оскільки у Великій Британії для введення філерів не потрібно жодної медичної освіти.

Але Save Face, британський реєстр ліцензованих практикуючих спеціалістів, каже, що це означає, що ті, у кого немає медичної кваліфікації, "не несуть відповідальності" і, отже, "не можуть бути виключені" з професії регулятором.

На відміну від лікаря, дантиста або медсестри, людина, яка надає подібні послуги і не є підконтрольною регулятору, не втратить ліцензію, якщо щось піде не так.

Ештон Коллінз з Save Face каже, що це означає, що такі люди "підуть на ризик".

Автор фото, Ashton Collins Підпис до фото, Ештон Коллінз каже, що кількість переглядів сторінки Save Face зросла на 60% під час першого локдауну

Протягом всього періоду суворого локдауну у Британії деяким клінікам дозволили вводити філери для медичних цілей, таких як лікування прищів або рубців, але це не поширюється на філери для губ.

Зростання кількості неякісних філерів призвело до того, що кваліфіковані лікарі, такі як стоматолог, докторка Емджей Роуленд-Варманн, займаються відновленням здоров'я пацієнтів.

Хоча її косметичну клініку закрили під час карантину, її стоматологічна клініка в Ліверпулі залишалася відкритою, часом допомагаючи тим, хто використав бракований філер.

Автор фото, Dr MJ Rowland-Warmann Підпис до фото, Емджей каже, що її клієнти хочуть "пишні губи"

Перед пандемією Емджей приймала одного або двох таких пацієнтів щотижня, але під час ізоляції кількість випадків збільшилася до двох-трьох щодня.

Вона сказала Radio 1 Newsbeat, що помітила "приголомшливу тенденцію до зростання" кількості пацієнтів, які потребують розчинення філера.

Стеф (ім'я змінено) - одна з пацієнток, якій допомогла Емджей. Їй за 30, і, як і Енджел, вона пішла до тієї людини, яку рекомендували друзі, замість того, щоб почекати, поки кваліфіковані спеціалісти знову відкриють свої клініки.

"Я відразу зрозуміла, що щось не так, але почекала кілька тижнів, перш ніж повернулася до неї і сказала: "Це огидно", але вона сказала, що все в порядку. Це було жахливо", - згадує постраждала.

Через три тижні після процедури у Стеф під губою утворився "клубок пухирів". Вона каже, що філер "переміщався в напрямку" її носа. Саме тоді вона зв'язалася з Емджей.

Автор фото, Dr MJ Rowland-Warmann Підпис до фото, Стеф повідомили, що вона взагалі може втратити губи через неправильно введений філер

Емжей пояснила, що філер ввели не в ту частину губи, і це призвело до закупорювання кровоносної судини. Якби її не лікували, Стеф могла б втратити губи взагалі.

"Я сама винна в тому, що поїхала туди? Можливо, але ці люди там роблять ін'єкції", - каже вона.

Ештон Коллінз вважає, що частково проблема пов'язана з тим, що лікування стає "банальним".

"Молоді жінки не розглядають філери як медичні втручання, пов'язані з ризиком, вони бачать в них більше схожості з манікюром або зачісками", - каже вона.

"Торік у нас було понад 2000 скарг пацієнтів, і майже 80% з них були від жінок віком від 18 до 30 років, тому що вони шукають в соціальних мережах лікаря".

Із 27-річною Хлої (ім'я змінено) так і сталося.

Побачивши "найдешевшу пропозицію" на Facebook, вона записалася, щоб отримати філер для лінії щелепи.

Але лікування пішло не за планом, і Хлої залишилася з "круглим обличчям".

"Коли я побачила фотографії обличчя збоку, я помітила, що воно стало ще більше. Тепер я прибрала його (філер. - Ред.), і всі кажуть: "Ти виглядаєш так, ніби виплюнула каміння", - каже вона.

Автор фото, Juno Clinic Підпис до фото, Хлої не сподобався результат використання філера для її лінії щелепи (праворуч)

Тепер Хлої закликає і себе, і інших більше досліджувати питання, пов'язані з філерами.

Ештон каже, що не випадково попит на косметичне лікування збільшився під час локдауну.

"Кожен, хто має час, може витратити його на перегляд сторінок у соціальних мережах, де рекламують косметичні процедури або дивляться реаліті-шоу. Зараз важко знайти програму реаліті-шоу, де учасники конкурсу не робили б якісь косметичні процедури".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер зізналася, що використовує філери для губ

Ештон Коллінз також вважає, що фільтри для виправлення обличчя в Instagram частково також мотивують молодь використовувати філери для губ.

"Ми отримуємо багато історій від ліцензованих практикуючих лікарів, які кажуть, що пацієнти дають їм фотографії та кажуть: "Я хочу виглядати як на цьому "фільтрі".