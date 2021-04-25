Туризм у Прип‘ять і чорнобильський Діснейленд

38 хвилин(и) тому

Туризм у Прип'ять - це пригода за мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. чи спосіб ушанувати загиблих від аварії на ЧАЕС?

Після того, як українські дизайнери обіграла ідею радіаційних мутацій у футболках з шістьома рукавами та окулярами на багато очей, багато хто замислився, чи не перетворюється Чорнобиль на український Діснейленд.

Журналісти ВВС News Україна адресували це питання двом героям: Антону Калмазу, який уперше після відселення із зони відчуження повернувся у Прип'ять, та Ярославу Ємельяненку, який ось уже понад 10 років розвиває туризм разом зі своєю фірмою Чорнобиль Тур.

Чи існує спосіб розповідати історію Чорнобиля так, щоб не травмувати постраждалих іще більше? Про це розкаже Володимир Савінов, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.