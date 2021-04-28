"Росія впевнено йде до великої катастрофи, як "Титанік" на айсберг"
За офіційними соцопитуваннями та пропагандистськими сюжетами на державному телебаченні складно відчути настрої звичайних росіян.
Щоби зрозуміти, що на серці у простих людей, кореспондент ВВС Стівен Розенберг поїхав у географічний центр Росії - в Красноярськ.
Там, у великому сибірському місті, він поспілкувався не лише з місцевими мешканцями, але і з людьми, які стежили за кожним кроком знімальної групи ВВС.
То якого майбутнього росіяни хочуть для своїх дітей і чи готові заради змін виходити на мітинги?
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.