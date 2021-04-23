Чи відводить Росія війська, працівники Чорнобиля і фаворит на Оскар. Теленовини ВВС 23.04.21
У випуску 21 квітня:
- Чи розпочала Росія відведення військ від кордонів України.
- Півжиття у Чорнобилі. Хто і як працює у Зоні відчуження.
- Вірменські полонені в Азербайджані - чому Баку стверджує, що їх немає, а Єреван - що їх - сотні.
- Оскар за історії з реального життя. Одразу шість номінацій отримала стрічка "Життя кочівників", в якій люди грають самих себе.
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