Чи відводить Росія війська, працівники Чорнобиля і фаворит на Оскар. Теленовини ВВС 23.04.21

У випуску 21 квітня:

  • Чи розпочала Росія відведення військ від кордонів України.
  • Півжиття у Чорнобилі. Хто і як працює у Зоні відчуження.
  • Вірменські полонені в Азербайджані - чому Баку стверджує, що їх немає, а Єреван - що їх - сотні.
  • Оскар за історії з реального життя. Одразу шість номінацій отримала стрічка "Життя кочівників", в якій люди грають самих себе.

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