Комбінезон замість трико. Гімнастки виступили проти сексуалізації у спорті

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Сара Восс під час виступу на чемпіонаті Європи

Цього тижня гімнастка збірної Німеччини Сара Восс вирішила відійти від усталених у цьому виді спорту традицій і виступити на чемпіонаті Європи не у звичайному гімнастичному трико, а в комбінезоні, що закриває ноги.

Німецька спортсменка каже, що вирішила у такий спосіб виступити проти зайвої сексуалізації жінок у спорті. Правила це не забороняють, але дотепер більш закриту спортивну форму гімнастки обирали тільки з релігійних міркувань.

Рішення Восс підтримала федерація спортивної гімнастики Німеччини, і в п'ятницю, під час фіналу її прикладом пішли ще дві спортсменки.

У середу гімнастка збірної Німеччини Кім Буї виступала в традиційному трико, але після цього заявила, що хоче показати приклад усій команді. Інша гімнастка, Елізабет Зайц, зауважила, що більш закрита форма означає, що у спортсменок стане однією проблемою менше: їм не доведеться непокоїтися, що з одягом щось випадково пішло не так.

Згідно із заявою німецької гімнастичної федерації (DTB), спортсменки на турнірі у швейцарському Базелі виступили проти "сексуалізації у гімнастиці". DTB вважає, що це питання стало особливо актуальним для запобігання сексуальним домаганням. "Ми сподіваємося, що гімнастки, які почуваються некомфортно у звичайних костюмах, наберуться сміливості наслідувати наш приклад", - сказала Восс.

"Ми хочемо бути самими собою і почуватися комфортно. А в такому спорті, як гімнастика, це робити все складніше і складніше у міру дорослішання і змін у тілі, - пояснила Восс в інтерв'ю телеканалу ZDF. - Коли я була маленькою, то не бачила проблем в обтислих костюмах. Але під час статевого дозрівання, коли почалися місячні, я почувалася менш комфортно".

"Елегантне оформлення"

Німецька гімнастична федерація заявила, що в спорті загалом - і в гімнастиці зокрема - жінки не повинні почуватися дискомфортно в одязі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У п'ятницю Кім Буї вирішила наслідувати приклад Сари Восс

У четвер Восс написала в Instagram, що її рішення "припало команді до душі". Вона зауважила, що виступила на колоді не так добре, як їй хотілося б, але форма всім сподобалася. "Почуваєтесь добре і виглядаєте елегантно? Чому б і ні?" - написала гімнастка.

Згідно з правилами Міжнародної федерації гімнастики, "на спортсменці має бути спортивний непрозорий купальник або гімнастичний комбінезон (купальник з щільно прилеглими штанинами від стегна до гомілки), який має бути елегантно оформлений".

Елізабет Зайц каже, що все гімнастки зазвичай тренуються у комбінезонах - і часто запитують себе, чому вони не можуть носити таку ж спортивну форму під час турнірів.

Головне - комфорт

Рішення німецьких спортсменок також підтримала гімнастична федерація Нідерландів. Її офіційний представник заявив громадській телекомпанії NOS, що судді часто знімали бали у спортсменок, які намагалися використати під час змагань більш комфортну форму.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Елізабет Зайц під час фіналу чемпіонату Європи

Восс каже, що сама вона ніколи не зазнавала сексуальних домагань, але закликає колег не дозволяти себе ображати.

Кілька років тому спортивну гімнастику сколихнув гучний скандал, під час якого з'ясувалося, що лікар національної збірної США Ларрі Нассар упродовж багатьох років чіплявся до гімнасток. Два роки тому Нассара засудили до 175 років в'язниці за численні сексуальні домагання і насильство щодо неповнолітніх членів команди.

Серед його жертв була і найіменитіша американська гімнастка Сімона Байлс. Минулого тижня вона заявила, що одна з головних причин, чому вона вирішила виступити на олімпіаді в Токіо, - бажання підтримати жертв насильства.