Як повернути нюх після коронавірусу - поради лікарів

24 хвилин(и) тому

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Тренувати нюх після коронавірусу - це краще, ніж лікуватися стероїдами. Такого висновку дійшла група міжнародних експертів.

Вчені пропонують нюхати різні предмети протягом кількох місяців, щоб знову навчити мозок розпізнавати запахи.

Це, на їхню думку, дешево, просто і, на відміну від стероїдів, не має побічних ефектів.

Втрата нюху - один з основних симптомів коронавірусної інфекції, разом з високою температурою і постійним кашлем.

У більшості випадків нюх відновлюється відносно швидко після одужання.

Але приблизно кожен п'ятий перехворілий повідомляє, що за 8 місяців після хвороби не повністю відчуває запахи.

Один з методів лікування - кортикостероїди, які знижують запалення в організмі. Їх також призначають при астмі.

Однак є дуже мало свідчень того, що лікування стероїдами дійсно допомагає при втраті запаху, вважає професор Карл Філпотт з Норвічської медичної школи при Університеті східної Англії.

"І оскільки вони мають добре відомі потенційні побічні ефекти, ми радимо не призначати їх для лікування поствірусної втрати нюху, - каже він. - На щастя, в більшості випадків нюх спонтанно відновлюється".

Серед побічних ефектів стероїдів - затримка рідини, підвищення кров'яного тиску і перепади настрою.

У статті, опублікованій в журналі International Forum of Allergy & Rhinology, вчені пропонують двічі на день обнюхувати чотири речі з інтенсивним і легко впізнаваним запахом - наприклад, апельсин, м'яту, часник і каву.

Практикувати це пропонують протягом кількох місяців.

На думку професора Філпотта, за пів року тренувань нюх повертається у 90% випадків.

Такий метод відновлення нюху базується на нейропластичності - здатності мозку змінюватися під впливом певного досвіду та відновлювати втрачені зв'язки.