У Києві судитимуть гінеколога. Через його помилку пацієнтці довелося видалити матку

1 година тому

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Київська прокуратура повідомила про підозру акушер-гінекологу однієї з приватних столичних клінік.

За словами, правоохоронців, під час операції лікар припустився помилки, через яку жінці довелося видалити матку.

Інцидент стався у серпні 2019 року, пацієнтка на той момент перебувала на 41 тижні вагітності.

"Під час проведення операції лікарем-акушер-гінекологом порушено техніку операції "Кесарів розтин" та допущено дефект, що призвело до післяопераційних ускладнень і як наслідок видалення матки", - кажуть в прокуратурі.

Про яку саме приватну клініку йдеться, правоохоронці не уточнюють.

Наразі лікарю повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків внаслідок несумлінного ставлення.

Максимальний термін покарання за цією статтею - до 2 років позбавлення волі.

Наприкінці минулого року розголосу набула інша справа, яка стосувалася трьох столичних лікарів, помилка яких призвела до смерті пацієнтки.

За даними слідства, лікар-анестезіолог перед початком операції не провів передопераційну підготовку пацієнтки та ввів їй препарати, несумісні при одночасному введенні.

Це призвело до різкого погіршення стану, а далі - до смерті.

Колеги анестезіолога, як з'ясувало слідство, намагалися допомогти йому і спробували приховати справжню причину смерті.

Усім їм так само загрожує в'язниця. Лікарю, що припустився помилки, - два роки позбавлення волі, його колегам - за підробку документів - до п'яти років.