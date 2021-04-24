Youtube заблокував сторінки 112, ZIK та NewsOne. Мінкульт подякував

9 хвилин(и) тому

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Відеохостинг YouTube заблокував телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne, щодо яких в Україні раніше були запроваджені санкції.

Наразі доступ до всіх трьох акаунтів цих телеканалів заблоковано. В разі спроби відкрити їхні сторінки, з'являється напис: "Цей канал недоступний у вашій країні".

При цьому акаунти все ще можуть транслювати ефір телеканалу "Перший Незалежний" - його новими власниками стали колишні працівники "112 Україна", ZIK і NewsOne.

На блокування сторінок вже відреагував міністр культури Олександр Ткаченко, який подякував Youtube за такий крок.

"YouTube нарешті заблоковував для перегляду в Україні пропагандистські канали так званої "Трійки Медведчука" [...]. Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора. Вдячний фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на наше звернення", - написав пан Ткаченко.

За його словами, зазначені телеканали несли загрозу національній безпеці України, "оскільки вони не є ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України".

Водночас канал "112" зранку в суботу оприлюднив повідомлення, де заявив, що ефір "Першого незалежного" почнуть демонструвати ще на трьох додаткових Youtube-каналах.

"Для зручності користувачів ми створили три нових Youtube, де ви зможете отримати чесну і перевірену інформацію про те, що відбувається в Україні та світі", - йдеться в заяві.

На початку лютого Володимир Зеленський увів у дію санкції щодо телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne", які передбачають зокрема анулювання їхніх ліцензій та заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.

В Офісі президента цей крок пояснювали тим, що заблоковані телеканали становлять загрозу нацбезпеці.

Водночас представники самих телеканалів називали санкції політичним тиском і розправою над неугодними ЗМІ.