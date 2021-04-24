Фрагменти зниклої субмарини знайшли біля берегів Балі. На борту було понад 50 людей

55 хвилин(и) тому

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Рятувальники виявили фрагменти зниклого цього тижня підводного човна "Наннггала-402", повідомили в МЗС Індонезії.

Субмарину, на борту якої перебували 50 людей, визнали затонулою.

"Враховуючи виявлені нами свідчення, ми переходимо до фази, коли субмарина вважалася зниклою, до фази, коли вона вважається затонулою", - наводить Associated Press слова начальника штабу ВМС Індонезії, адмірала Юдо Маргоно.

Серед предметів, які виявили рятувальники, - деталі торпедного апарату, ємність зі змазкою для перископу і молитовні килимки членів екіпажу, уточнив Маргоно.

Субмарина "Наннггала-402" з 53 членами екіпажу зникла під час навчань у Балійському морі.

Вона припинила виходити на зв'язок у середу зранку.

У штабі ВМС Індонезії говорили, що кисню на борту підводного човна вистачить лише до ранку суботи.

До пошуків субмарини підключили шість військових кораблів, гелікоптери та 400 людей.

Сингапур та Малайзія відправили свої кораблі на пошуки, Австралія, Німеччина, Індія, Франція та Росія запропонували допомогу.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images

У четвер індонезійські військові повідомили, що виявили ознаки невідомого об'єкту на глибині 50-100 метрів, і відправили на місце кораблі з гідроакустичними засобами.

Зранку в суботу на Балі приземлився літак американських BBC Boeing P-8 Poseidon, який спеціалізується на пошуку підводних човнів.

"Наннггала-402" була побудована в Західній Німеччині в кінці 1970-х і була однією з п'яти субмарин у складі ВМС Індонезії.

У 2012 році завершився її дворічний ремонт, який проходив у Південній Кореї.

Представник індонезійських ВМС заявляв, що це перший подібний інцидент у їхній історії.

Останній випадок зникнення підводного човна стався у 2017 році, коли зникла субмарина ВМС Аргентини "Сан Хуан" з 44 членами екіпажу.

Через рік після зникнення її знайшли на дні Атлантичного океану. Причиною катастрофи назвали вибух.