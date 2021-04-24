В Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували жодного померлого від Covid-19. Як це вдалося

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстрація проти карантинних обмежень в Ізраїлі

В Ізраїлі вперше за 10 місяців не виявили жодного померлого через Covid-19 упродовж доби. Востаннє в країні не реєстрували смертей від коронавірусу влітку 2020 року - між першою та другою хвилями пандемії.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, у п'ятницю в країні виявили 129 випадків зараження, а кількість смертей за весь час пандемії залишилася тією ж самою, що й у четвер - 6 346.

До цього упродовж 10 днів кількість щоденних летальних випадків не перевищувала п'яти, а 22 квітня зменшилася до одного.

Востаннє ізраїльська влада не фіксувала смертей від коронавірусу 29 червня минулого року.

Всього з початку епідемії в Ізраїлі виявили 837 870 випадків зараження. За цим показником країна посідає 29 місце в світі - між Швецією (932 076 випадків) і Португалією (832 891).

Наразі в Ізраїлі найвищий рівень вакцинації у світі. В четвер кількість людей, що отримали дві дози вакцини, перевищила 5 мільйонів.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, дві дози вакцини отримали вже 53% жителів країни, населення якої складає близько 9 мільйонів людей.

"Це величезне досягнення для системи охорони здоров'я і громадян Ізраїлю. Разом ми переможемо вірус", - написав у твіттері міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн.

Минулого тижня професор Еяль Лешем, який очолює найбільший в Ізраїлі медичний центр Шиба, заявив, що країна близька до досягнення колективного імунітету.

Колективний імунітет формується, коли значна частина популяції стає імунною, тобто щепленою або такою, що перехворіла. За умови колективного імунітету поширення вірусу зменшується.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я для досягнення колективного імунітету, вакцинованими мають бути 65-70% населення країни.

На думку професора Лешема, колективний імунітет може бути єдиним поясненням спаду заражень Covid-19 в Ізраїлі, який триває попри те, що в країні поступово скасовують обмежувальні заходи.

"Попри повернення до практично нормального способу життя, ми спостерігаємо постійне зниження кількості заражень. Це каже нам про те, що навіть якщо людина інфікована, більшість людей, яких вона зустрічає, від неї не інфікуються", - каже Лешем.

Масова вакцинація населення від коронавірусу в Ізраїлі розпочалася 20 грудня минулого року. А на початку лютого влада почала послаблювати карантинні обмеження.

Зокрема, 7 лютого жителям дозволили залишати домівки на відстань понад 1 кілометр.

В Ізраїлі застосовують двофазні вакцини, розроблені Pfizer і BioNTech. Як заявив у лютому в місцевому МОЗ, дослідження показали, що серед людей, які отримали обидві дози вакцини, ризик захворювання коронавірусом знизився на 95,8%.

Країна готується розпочати вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років, як тільки використання вакцин для цієї вікової категорії затвердить Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

Водночас із тим, як Ізраїль пришвидшив свою програму вакцинації, палестинські території опинилися серед тих, що відстають за темпами щеплень.

Лише в березні палестинці отримали першу партію з приблизно 60 тисяч доз вакцин в рамках міжнародної програми Covax.