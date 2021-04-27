Кива захистив дисертацію. Чи стане він кандидатом наук

1 година тому

Автор фото, Unian

Депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива напередодні захистив кандидатську дисертацію із державного управління. Однак це рішення ще має затвердити Атестаційна колегія Міносвіти.

За процедурою, описаною в постанові Кабміну, МОН має чотири місяці, аби ухвалити остаточне рішення щодо кандидатських дисертацій, для докторських цей період іще більший - шість місяців.

Упродовж цього періоду комісія проводить експертизу захищеної дисертації і готує експертні висновки. У разі потреби може повторно запросити на своє засідання здобувача наукового ступеня, його наукового керівника і керівника вченої ради, де проводився захист дисертації.

Хоча Міносвіти переважно затверджує рішення вчених рад, трапляються й випадки скасування таких рішень.

Приміром, на початку минулого року атестаційна колегія скасувала одразу три рішення вчених рад - причинами послугували, зокрема плагіат та низький рівень дисертаційних досліджень.

Серед здобувачів, які захистили докторську дисертацію, але зрештою так і не отримали затвердження Міносвіти - брат експрезидента Віктора Ющенка, Петро Ющенко.

В МОН таке рішення аргументували і тим, що його докторська дисертація з Історії України містила некоректні запозичення та посилання і не мала авторських положень і науково-обгрунтованих результатів.

Атестаційну колегію Міносвіти очолює голова відомства Сергій Шкарлет, окрім нього до неї входить низка науковців.

Дисертація Киви

Захист кандидатської дисертації Іллі Киви на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" напередодні проходив у Державному інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Члени комісії проголосували одностайно - усі 13 "за".

Автор фото, СПУ Підпис до фото, Кива балотувався в президенти

При цьому частині журналістів потрапити на захист дисертації намагалися завадити: представники одразу кількох видань повідомляли про чоловіків у чорному одязі, які блокували доступ до аудиторії і відмовлялися представитися.

Видання "Бігус.інфо" напередодні оприлюднило розслідування, в якому йшлося про те, що пан Кива нібито додав до своєї дисертації довідку з підробним підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

"У дисертації Киви, опублікованій на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, вказано, що Ілля Кива брав участь у двох наукових конференціях МАУПу у 2018 та 2019 роках. При цьому там вказано, що роботи Киви опубліковані в збірниках на ст. 152-154 та ст. 414-416 відповідно".

Але знайти підтвердження цьому твердженню журналісти не змогли - виявлений в мережі збірник матеріалів конференції 2018 року має лише 144 сторінки, а збірник конференції 2019 року - 414 сторінок. В обох збірниках роботи Киви відсутні.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ілля Кива посідав керівні посади в поліції

Журналісти також поцікавилися в координаторки цих конференцій, Оксани Пархоменко-Куцевіл, чи брав у них участь Кива, однак пригадати нардепа вона не змогла.

Сам Кива у розмові з журналістами заявив: "Я вважаю, що якщо є якась інформація щодо недостовірності тих чи інших документів, я прошу всіх подати як слушних громадян заяву до правоохоронних органів".

Ця ситуація викликала бурхливу реакцію в науковій спільноті. Зокрема, кандидат медичних наук Олександр Ябчанка на знак протесту спалив свою дисертацію.