Знімав маску і кашляв: іспанця арештували за умисне інфікування 22 людей ковідом

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

На іспанському острові Майорка чоловіка заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди після того, як він імовірно умисно заразив 22 людини коронавірусом.

За інформацією, 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу та в тренажерну залу, попри кашель і температуру понад 40° C.

Він ходив по офісу, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.

Пізніше п'ять його колег та троє людей, які відвідували разом із ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус.

Ще 14 людей - члени сім'ї заражених - також захворіли, зокрема троє однорічних дітей.

У заяві, опублікованій у суботу, іспанська поліція заявила, що чоловік протягом декількох днів мав симптоми захворювання, але відмовився іди додому з роботи.

Одного вечора він зробив ПЛР-тест, але наступного дня пішов на роботу та в тренажерну залу, поки чекав на результати.

Колеги казали йому їхати додому, але він відмовився, повідомляє поліція. Потім він знімав маску, кашляв і говорив: "Я заражу вас усіх коронавірусом".

Коли він отримав позитивні результати тесту, колеги почали бити на сполох, кажуть у поліції. Розслідування інциденту проводили з кінця січня.

Ніхто із заражених людей не мав тяжкого перебігу хвороби.