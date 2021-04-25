40 днів у печері: у Франції провели експеримент з вивчення впливу ізоляції

1 година тому

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Група французьких добровольців вийшла з печери після 40-денного дослідження, яке вивчало межі людської пристосованості до ізоляції.

15 учасників перебували в печері Ломбривс на південному заході Франції без телефонів, годинників та сонячного світла.

Вони спали в наметах, власноруч виробляли електроенергію і не контактували із зовнішнім світом.

Проєкт мав на меті перевірити, як люди реагують на втрату відчуття часу та простору.

Так званий Глибинний часовий експеримент (Deep Time experiment) завершився в суботу, коли вісім чоловіків та сім жінок віком від 27 до 50 років, вийшли з печери, у якій провели 40 діб.

Вчені, які контролювали проєкт, увійшли до печери днем раніше, щоб повідомити, що експеримент наближається до завершення.

Усміхнені, але трохи ошелешені, добровольці вийшли зі своєї добровільної ізоляції під оплески. Вони були в сонцезахисних окулярах, щоб дати очам час пристосуватися до сонячного світла.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Керівник проєкту, французько-швейцарський дослідник Крістіан Клот, сказав, що, здавалося, час у печері уповільнився. Більшості учасників, за його словами, здавалося, що вони зайшли в печеру 30 днів тому.

Одна з добровольців, 33-річна Марина Лансон, сказала, що експеримент "був подібний до того, ніби життя поставили на паузу".

Під час ізоляції група мала організовувати завдання, не маючи змоги вимірювати час для визначення термінів їхнього виконання.

Натомість вони мали покладатися на свої біологічні годинники та цикли сну, щоб структурувати свої дні.

У печері у них було мало сучасних зручностей. Наприклад, добровольцям довелося самотужки виробляти електроенергію за допомогою педального велосипеда та набирати воду з криниці на глибині 45 м під землею.

Автор фото, Getty Images

Вчені, які організували проєкт, запевняють, що він допоможе їм зрозуміти, як люди можуть адаптуватися до екстремальних умов життя.

Перед тим, як добровольці увійшли до печери, вчені проаналізували їхні когнітивні здібності та мозкову активність, щоб порівняти із даними досліджень після їхнього виходу звідти.

Мета дослідження має особливе значення під час пандемії коронавірусу, коли обмежувальні заходи змусили мільйони людей перебувати в ізоляції.

"Наше майбутнє як людей на цій планеті буде еволюціонувати, - сказав пан Клот. - Ми повинні навчитися краще розуміти, як наш мозок здатний знаходити нові рішення у будь-якій ситуації".