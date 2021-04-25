Пожежа в ковідній лікарні Багдада: загинули понад 80 людей

1 година тому

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Щонайменше 82 людини загинули на понад 100 постраждали внаслідок пожежі в лікарні для хворих на коронавірус у столиці Іраку Багдаді.

Пожежа сталася в лікарні Ібн Хатіба в ніч проти неділі.

Повідомляють, що загоряння спричинив вибух кисневого балона.

На відео у соцмережах видно, як пожежники намагаються загасити полум'я, а люди тікають з будівлі.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі закликав негайно розслідувати причини трагічної аварії.

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Голова цивільної оборони Іраку генерал Казим Бохан заявив, що пожежа виникла в реанімаційному відділенні лікарні на поверсі, "призначеному для легеневої реанімації".

Близько 30 пацієнтів перебували у відділенні інтенсивної терапії, відведеному для найважчих випадків захворювання на Covid-19 у Багдаді, повідомило агенції AFP джерело у лікарні.

Усіх пацієнтів доправили до сусідніх лікарень.

Пожежу вдалося взяти під контроль у неділю вранці, повідомила Іракська цивільна оборона.

Губернатор Багдада Мохаммед Джабер повторив заклик прем'єр-міністра про термінове розслідування з метою визначити, чи слід когось притягувати до відповідальності за халатність.

У заяві урядової комісії з прав людини зазначають, що інцидент "є злочином проти пацієнтів, виснажених Covid-19".

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Пандемія коронавірусу довела лікарні Іраку до межі, на додачу до років війни, занедбаності та корупції.

Кількість випадків захворювання на ковід в Іраку стрімко зростає з лютого, і загальна кількість інфікованих цього тижня перевищила мільйон.

Міністерство охорони здоров'я країни зафіксувало 1 025 288 випадків і 15 217 смертей від початку пандемії.

Ірак розпочав кампанію вакцинації минулого місяця і отримала майже 650 000 доз вакцин, більшість з яких надійшли від глобальної програми Covax.