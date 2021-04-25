Прем'єр Вірменії Пашинян подав у відставку і оголосив про вибори

1 година тому

Автор фото, primeminister.am Підпис до фото, Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашиняна оголосив про свою відставку та про проведення позачергових парламентських виборів 20 червня. Про це він оголосив у відеозверненні до народу у неділю.

Пашинян наголосив, що продовжить виконувати обов'язки керівника уряду до виборів.

Масові протести з вимогою до Ніколи Пашиняна піти у відставку з поста прем'єр-міністра Вірменії тривають з листопада минулого року - після підписання Пашиняном угоди про припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Він обіцяв піти у відставку, але залишив за собою право балотуватися повторно.

Можливість для народу

На майбутніх виборах Нікол Пашинян висуватиме свою кандидатуру на посаду керівника уряду Вірменії від партії "Громадянський договір".

"Якщо народ вирішить, що я маю піти з посади прем'єр-міністра, я виконаю це рішення, якщо народ вирішить, що я маю залишитися, я виконаю це рішення", - цитує слова Пашиняна сайт уряду Вірменії.

За його словами, ці позачергові вибори важливі тим, що минулого року Вірменія пройшла через серйозні випробування.

"Єдиний суб'єкт, у якого не було інституційної спроможності висловити свою думку, - це народ, і тому у народу має бути можливість висловити свою думку, дати оцінки подіям минулого і сьогодення, прийняти рішення про майбутнє. Позачергові вибори проводяться для того, щоб створити таку можливість", - сказав Пашинян.

За законодавством Вірменії проведення позачергових виборів можливе тільки після відставки прем'єра і провалу двох спроб обрання нового глави уряду.

Заклики до відставки

У листопаді, після підписання Ніколом Пашиняном угоди, що зупинила війну в Карабаху, у Вірменії виникли масові протести з вимогою відставки прем'єра й перегляду угоди.

Розлючений натовп розгромив будівлі уряду і парламенту Вірменії.

Опоненти Нікола Пашиняна, зокрема, ті, хто керував Вірменією у 1998-2018 роках, звинувачують його у поразці Вірменії в цій війні.

За словами Пашиняна і очільника невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїка Арутюняна, ця угода врятувала вірменський Карабах від неминучого і швидкого розгрому азербайджанською армією.

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З вимогою залишити посаду до прем'єра звернулися також два колишні президенти країни Роберт Кочарян і Серж Саргсян, а також головні ієрархи Вірменської церкви.

У грудні Пашинян запросив політичні сили країни на консультації з питання проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році.

Новий виток політичної кризи почався у лютому, після того, як Пашинян ініціював відставки в місцевому Генеральному штабі.

Після цього кілька тижнів тривали акції протесту, і Нікол Пашинян запропонував провести дострокові парламентські вибори.