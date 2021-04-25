"Золота малина". Кому дали премію за найгірші ролі в кіно

18 хвилин(и) тому

Автор фото, MERRICK MORTON/HANWAY FILMS Підпис до фото, Кадр з фільму "Музика"

Режисерський дебют австралійської співачки Sia отримав кілька "Золотих малин" - нагород голлівудської антипремії, що відзначає найгірші роботи в кіно.

Кейт Хадсон, яка зіграла головну роль у фільмі "Музика", визнали найгіршою актрисою, її партнерку по фільму Медді Зіглер — найгіршою актрисою другого плану, а сама Sia - найгіршою режисеркою.

Фільм, який розповідає історію дівчини з аутизмом, розкритикували через те, що цю роль зіграла актриса, яка не страждає розладом аутичного спектра (РАС).

Також критики назвали кінострічку неінклюзивною і непродуманою.

Австралійська попзірка раніше вибачалася за те, що роль дівчини з РАС зіграла актриса, яка ним не страждає. Вона пояснювала, що пробувала працювати з актрисою з аутизмом, але зйомки виявилися занадто нервовим процесом для неї.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співачка Sia відома своїми хітами Titanium, Chandelier і Cheap Thrills

"Фестиваль фейк-ньюс"

Антипремію «Золота малина", якій цього року виповнилося 40 років, раніше отримували, зокрема, музичний фільм "Кішки" і навіть "Шоугьолз" Пола Верховена.

Переможців цього року оголосили у ролику на YouTube.

Премія за найгірший фільм дісталася "Абсолютному доказу", фільму, який стверджує, що на президентських виборах 2020 року були махінації. Режисера фільму Майка Лінделла, який зіграв головну роль, назвали найгіршим актором.

Колишній юрист експрезидента Дональда Трампа, а також колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані отримав приз як найгірший актор другого плану за невелику роль у фільмі про Бората.

Повна назва фільму - "Наступний фільм про Бората: передача величезного хабаря американському режиму для отримання вигоди колись славетним народом Казахстану". Джуліані заявив, що сцена, де він лежить на ліжку в готелі з запханими в шат руками, є "цілковитою вигадкою".

Ну а рімейк "Доктора Дуліттла" Роберта Дауні-молодшого став призером в номінації "найгірший рімейк, плагіат або сиквел".

Особливий приз дістався 2020 року який став "найгіршим календарним роком усіх часів".

Повний список призерів "Золотої малини"-2021:

• Найгірший фільм — "Абсолютний доказ"

• Найгірший актор Майк Лінделл, "Абсолютний доказ"

• Найгірша актриса — Кейт Хадсон, "Музика"

• Найгірша актриса другого плану — Медді Зіглер, "Музика"

• Найгірший актор другого плану — Руді Джуліані, "Наступний фільм про Бората"

• Найгірший акторський дует — Руді Джуліані і застібка-блискавка на його брюках "Наступний фільм про Бората"

• Найгірший режисер - Sia, "Музика"

• Найгірший рімейк, плагіат, або сиквел - "Дуліттл"

• Найгірший сценарій - "365 днів"

• Особливий приз - 2020 рік — як найгірший календарний рік усіх часів.