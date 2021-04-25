Президент Чехії прокоментував вибухи на складах зброї: є дві основні версії

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією

Чеські спецслужби розглядають дві версії вибухів у 2014 році на складах зброї у Врбетіце, коли загинуло двоє людей. Про це заявив президент Чехії Мілош Земан у надзвичайному телезверненні у неділю.

За однією з версій, за вибухами стоять агенти російської розвідки, за другою - причиною стало необережне поводження з боєприпасами, каже президент.

Раніше чеський уряд заявив, що підозрює в організації вибухів двох російських агентів - "Петрова" і "Боширова", яких британська влада звинуватила у спробі отруєння у 2018 році в Солсбері колишнього співробітника ФСБ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

За даними групи розслідувачів Bellingcat, насправді йдеться про офіцерів російського ГРУ Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна.

Мілош Земан, відомий своєю проросійською позицією, заявив, що у чеської Служби інформаційної безпеки (контррозвідка Чехії) немає прямих доказів того, що російські агенти побували на складах в Врбетіце.

"Можу заявити, що у звіті Служби інформаційної безпеки йдеться про те, що не існує доказів або свідчень того, що ці два агенти перебували на території Врбетіце", - заявив Земан, виступаючи по чеському телебаченню.

"З цього, однак, не випливає, що підозри у їх участі несерйозні. Ми повинні зрозуміти, що вони тут взагалі робили", - додав він.

Мілош Земан також сказав, що відсутність доказів не означає, що росіян у Врбетіце не було, і запевнив, що довіряє слідству.

"Давайте без істерики і домислів почекаємо результатів розслідування, а потім вирішимо", - сказав президент Чехії.

Автор фото, HZSCR.CZ Підпис до фото, Пожежа на складі перед найбільшим вибухом

"Жодна суверенна країна не може дозволити, щоб дві іноземні агенти влаштували теракт на своїй території, убивши двох чеських громадян і завдавши мільярдних збитків. З іншого боку, ми працюємо з двома версіями слідства", - сказав президент.

Мілош Земан наголосив, що основною версією вибуху є непрофесійне поводження з вибуховим матеріалом. А друга версія — що це була операція іноземної розвідки.

"Я серйозно ставлюся до обох цих версій і хочу, щоб їх ретельно вивчили", - сказав президент Чехії.

Мілош Земан радить почекати результатів розслідування причетності російських спецслужб до вибухів на складах "без істерики і домислів".

Два загадкових вибухи

Вибухи в Врбетіце прогриміли 16 жовтня і 3 грудня 2014 року. Вони знищили два склади, загинули дві людини. Військовий технічний інститут здавав склади в оренду фірмам, що займаються за ліцензією торгівлею військовими матеріалами.

Як повідомили місцеві ЗМІ, обидва склади орендувала фірма Imex Group з міста Острава. В результаті першого вибуху - на складі номер 16 - загинули два працівники експортера озброєнь IMEX, якій належали озброєння.

Через півтори місяця, 3 грудня 2014 року, пролунав новий, потужніший вибух приблизно в кілометрі від сховища, знищеного в жовтні. На цей раз вибухнув склад номер 12 - тієї ж компанії IMEX, на якому зберігалося близько 100 тонн боєприпасів.

За інформацією чеських ЗМІ, основною версією поліція вважає саме те, що вибухівка вже якийсь час перебувала всередині складу. Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек натякав, що, можливо, з першим вибухом щось пішло не так і другий вибух повинен був відбутися не на території Чехії.

17 квітня 2021 року чеська поліція оголосила в розшук двох російських громадян через вчинення тяжкого злочину. На сайті поліції повідомлялося, що вони пересувалися територією країни, використовуючи кілька різних паспортів - на ім'я громадянина Таджикистану Руслана Тобарова і громадянина Молдови Миколи Попи, а також російські на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

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Пізніше чеські служби безпеки повідомили, що підозрюють росіян в причетності до вибухів. Місцеві ЗМІ припустили, що мотивом могла бути спроба зупинити експорт озброєння в Україну або Сирію.

Російська влада відкидає ці звинувачення.

Висилка дипломатів

Після того, як уряд Чехії оголосив про причетність російських спецслужб до вибуху на складі зброї у 2014 році, з Праги вислали 18 російських дипломатів. Росія відповіла на це висилкою 20 чеських дипломатів з Москви.

Такі дії фактично паралізували діяльність чеського посольства у Москві, де лишилося 5 дипломатів.

Тож МЗС Чехії зажадав повернення всіх 20 чеських дипломатів і зобов'язав 63 дипломатів та технічних співробітників російського посольства залишити країну разом з родинами до кінця травня.

У Кремлі на ультиматум, висунутий Прагою, відповіли, що з Росією не можна розмовляти в такому стилі.