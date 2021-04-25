Гендиректор вимагав від працівниць доказів місячних. Його оштрафували

1 година тому

Автор фото, PA Media

Суд оштрафував колишнього генерального директора авіакомпанії, який відмовив жінкам-працівницям у відпустці під час менструації. У Південній Кореї такі відпустки захищені законодавством про працю.

Сума штрафу становить майже на 1800 доларів США.

Кім Су-Чен, ексочільник авіакомпанії Asiana Airlines, відхилив 138 звернень від 15 стюардес у 2014 і 2015 роках.

Він пояснив своє рішення тим, що працівниці не надали доказів того, що у них місячні.

З 1953 року жінкам у Південній Кореї дозволяється робити один вихідний день на місяць, якщо вони мають болючі місячні.

Що таке відпустка на час місячних?

Це дозвіл жінкам брати один-два вихідних на місяць, іноді безоплатно, під час своїх місячних.

Її практикують в Японії, Індонезії, Тайвані та Гонконгу.

Прихильники стверджують, що менструальна відпустка така ж важлива для жінок, як і відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, це визнання основного біологічного процесу.

Критики кажуть, що це посилює негативні стереотипи про жінок-працівниць і може навіть відштовхувати роботодавців наймати на роботу жінок.

Суд нижчої інстанції вперше виніс рішення проти пана Кім Су-Чена у 2017 році. Гендиректор заявляв про "багато підозрілих випадків", коли працівники просили відпустку у вихідні або вихідні дні, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Однак суд постановив, що вимога до працівників довести, що у них місячні, може "порушити приватність та права людини".

Постанову підтримав вищий суд.