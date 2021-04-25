"Динамо" з Луческу - чемпіон України. Кияни встановили рекорд
Київське "Динамо" у неділю розгромило "Інгулець" 5:0 та достроково стало чемпіоном України, чим перервало гегемонію донецького "Шахтаря".
"Гірники" у паралельному матчі програли "Олександрії" і втратили будь-які шанси наздогнати "динамівців" - "Динамо" випереджає "Шахтар" на 13 очок за три тури до кінця турніру.
Румунський тренер "Динамо" Мірча Луческу зміг здобути з киянами чемпіонство у перший же свій сезон в команді попри те, що частина вболівальників виступили проти його призначення.
Востаннє "Динамо" вигравало золоті медалі чотири роки тому - у сезоні 2015-2016 року. Тоді головним тренером був Сергій Ребров.
Це 16 перемога киян в чемпіонаті - рекорд для України.
А з врахуванням чемпіонатів СРСР, це 29-й чемпіонський титул "динамівців" за всю історію.
"Шахтар" ставав чемпіоном країни 13 разів.
Тепер "Динамо" напряму потрапить до групового турніру Ліги чемпіонів.
Водночас кияни мають всі шанси зробити "золотий дубль" - додати до золотих медалей ще й Кубок України.
Для цього їм треба у фіналі Кубку 13 травня обіграти "Зорю". Ця гра пройде у Тернополі.