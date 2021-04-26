Оскар 2021: "Земля кочівників" отримала головні нагороди

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Автор фото, Pool Getty Images Підпис до фото, Премію 73-річній Юн Е-джон вручав Бред Пітт. Вона почала свою промову зі слів: "Містер Бред Пітт, приємно познайомитися. Нарешті!".

У Лос-Анджелесі в 93-й раз роздали Оскари - найпрестижнішу нагороду у світі кіно.

Фільм "Земля кочівників" став найкращим, а його режисерка Хлоя Чжао отримала статуеткою за найкращу режисуру.

Вона стала першою жінкою - представницею расових меншин США, хто отримав "Оскара" у цій категорії, і лише другою жінкою-володаркою "Оскара" як найкраща режисерка. Першою була Кетрін Бігелоу, яка отримала у 2009 році нагороду за фільм "Повелитель бурі".

Церемонію провели у незвичному місці - на залізничній станції, гостей було менше, ніж зазвичай, і скасували всі вечірки, які традиційно влаштовують в оскарівську ніч.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Оскари вручали у незвичному місці - на залізничній станції

"Земля кочівників" розповідає історію вдови, яка вирішила жити у фургоні, подорожуючи по Америці. Акторка, яка зіграла головну героїню стрічки Френсіс Макдорманд, отримала "Оскара" за найкращу жіночу роль.

Автор фото, Handout Getty Images Підпис до фото, Акторка Лора Дерн вручає Оскар

"Земля кочівників" зібрала головні нагороди і стала тріумфатором "Оскару"-2021.

"Оскара" за найкращу чоловічу роль отримав 83-річний Ентоні Хопкінс, який зіграв чоловіка, який страждає на деменцію у фільмі "Батько".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Найкращий актор другого плану Деніел Калуя виголосив незвичну промову, у якій розповів, що його батьки займалися сексом

Сер Ентоні Хопкінс став найстаршим актором в історії, який отримав "Оскара" за головну роль. Кінокритики очікували, що "Оскар" в цій номінації можуть посмертно присудити Чедвіку Боузману, який помер минулого літа від раку (за роль у фільмі "Ма Рейні: Мати блюзу").

Пан Хопкінс не був на церемонії, нагороду від його імені отримав актор Хоакін Фенікс.

Оскар 2021:

Найкраща режисерка: Хлоя Чжао ( "Земля кочівників")

Найкращий фільм: "Земля кочівників"

Найкраща жіноча роль: Френсіс Макдорманд ( "Земля кочівників")

Найкраща чоловіча роль: Ентоні Хопкінс ( "Батько")

Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ( "Юда і чорний месія")

Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Е-джон ( "Мінар")

Найкращий фільм іноземною мовою: "Ще по одній" данського режисера Томаса Вінтерберга

Найкращий оригінальний сценарій: Емералд Феннел ( "Дівчина, що подає надії")

Найкращий короткометражний фільм: "Два далеких незнайомці"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм: "Якщо щось трапиться, я люблю вас"

Найкращий адаптований сценарій: "Батько" французького письменника і драматурга Флоріана Зеллера

Найкращий анімаційний фільм: "Душа"

Найкращий короткометражний документальний фільм: "Колетт"

Найкращий документальний фільм: "Мій учитель-восьминіг".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Хлоя Чжао стала найкращою режисеркою

Церемонію вручення "Оскарів", яка мала пройти 28 лютого, перенесли на 25 квітня через пандемію. Вона стала першою з початку пандемії церемонією вручення кінонагород, що проходить в очному, а не віртуальному режимі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гості церемонії були у масках весь час, крім моменту нагородження

Найпрестижнішу кінопремію світу вручили не в кінотеатрі Dolby, як це було раніше, а в будівлі залізничного вокзалу Лос-Анджелеса Union Station.

Не всі номінанти змогли приїхати до США особисто - для тих, хто не зміг, організували кілька майданчиків в Європі - в Парижі і Лондоні. Простір для гостей розділили на кілька зон, щоб легше дотримуватися соціальної дистанції.

Організатори постаралися зробити все, щоб церемонія була безпечною для всіх учасників - список гостей обмежили, всі присутні були у масках. Знімати їх дозволили тільки номінантам для виголошення промови, ведучим і зіркам, які вручали нагороди.

Найкращий актор другого плану - темношкірий британець Деніел Калуя - змусив хвилюватися свою маму, коли сказав зі сцени вступне слово, яке звучало так: "Моя мама зустріла тата, вони зайнялися сексом, це приголомшливо".

Автор фото, Pool Getty Images Підпис до фото, Френсіс Макдорманд ( "Земля кочівників") і Юн Е-джон ( "Мінар") - найкращі акторки

Уже зійшовши зі сцени, він сказав журналістам: "Мабуть, я поки не буду відповідати на дзвінки мами. Але вона класна! І у неї є почуття гумору". Він також додав, що "абсолютно очевидно, що всі наші батьки займалися сексом".

73-річна Юн Е-джон - перша корейська актриса, що отримала "Оскара". Щойно вийшовши на сцену, вона стала зіркою не тільки кіно, але і інтернету. Премію актрисі вручав Бред Пітт, і вона почала свою промову зі слів: "Містер Бред Пітт, приємно познайомитися з вами. Нарешті!".