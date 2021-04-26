Оскар 2021: "Земля кочівників" отримала головні нагороди
У Лос-Анджелесі в 93-й раз роздали Оскари - найпрестижнішу нагороду у світі кіно.
Фільм "Земля кочівників" став найкращим, а його режисерка Хлоя Чжао отримала статуеткою за найкращу режисуру.
Вона стала першою жінкою - представницею расових меншин США, хто отримав "Оскара" у цій категорії, і лише другою жінкою-володаркою "Оскара" як найкраща режисерка. Першою була Кетрін Бігелоу, яка отримала у 2009 році нагороду за фільм "Повелитель бурі".
Церемонію провели у незвичному місці - на залізничній станції, гостей було менше, ніж зазвичай, і скасували всі вечірки, які традиційно влаштовують в оскарівську ніч.
"Земля кочівників" розповідає історію вдови, яка вирішила жити у фургоні, подорожуючи по Америці. Акторка, яка зіграла головну героїню стрічки Френсіс Макдорманд, отримала "Оскара" за найкращу жіночу роль.
"Земля кочівників" зібрала головні нагороди і стала тріумфатором "Оскару"-2021.
"Оскара" за найкращу чоловічу роль отримав 83-річний Ентоні Хопкінс, який зіграв чоловіка, який страждає на деменцію у фільмі "Батько".
Сер Ентоні Хопкінс став найстаршим актором в історії, який отримав "Оскара" за головну роль. Кінокритики очікували, що "Оскар" в цій номінації можуть посмертно присудити Чедвіку Боузману, який помер минулого літа від раку (за роль у фільмі "Ма Рейні: Мати блюзу").
Пан Хопкінс не був на церемонії, нагороду від його імені отримав актор Хоакін Фенікс.
Оскар 2021:
- Найкраща режисерка: Хлоя Чжао ( "Земля кочівників")
- Найкращий фільм: "Земля кочівників"
- Найкраща жіноча роль: Френсіс Макдорманд ( "Земля кочівників")
- Найкраща чоловіча роль: Ентоні Хопкінс ( "Батько")
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ( "Юда і чорний месія")
- Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Е-джон ( "Мінар")
- Найкращий фільм іноземною мовою: "Ще по одній" данського режисера Томаса Вінтерберга
- Найкращий оригінальний сценарій: Емералд Феннел ( "Дівчина, що подає надії")
- Найкращий короткометражний фільм: "Два далеких незнайомці"
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм: "Якщо щось трапиться, я люблю вас"
- Найкращий адаптований сценарій: "Батько" французького письменника і драматурга Флоріана Зеллера
- Найкращий анімаційний фільм: "Душа"
- Найкращий короткометражний документальний фільм: "Колетт"
- Найкращий документальний фільм: "Мій учитель-восьминіг".
Церемонію вручення "Оскарів", яка мала пройти 28 лютого, перенесли на 25 квітня через пандемію. Вона стала першою з початку пандемії церемонією вручення кінонагород, що проходить в очному, а не віртуальному режимі.
Найпрестижнішу кінопремію світу вручили не в кінотеатрі Dolby, як це було раніше, а в будівлі залізничного вокзалу Лос-Анджелеса Union Station.
Не всі номінанти змогли приїхати до США особисто - для тих, хто не зміг, організували кілька майданчиків в Європі - в Парижі і Лондоні. Простір для гостей розділили на кілька зон, щоб легше дотримуватися соціальної дистанції.
Організатори постаралися зробити все, щоб церемонія була безпечною для всіх учасників - список гостей обмежили, всі присутні були у масках. Знімати їх дозволили тільки номінантам для виголошення промови, ведучим і зіркам, які вручали нагороди.
Найкращий актор другого плану - темношкірий британець Деніел Калуя - змусив хвилюватися свою маму, коли сказав зі сцени вступне слово, яке звучало так: "Моя мама зустріла тата, вони зайнялися сексом, це приголомшливо".
Уже зійшовши зі сцени, він сказав журналістам: "Мабуть, я поки не буду відповідати на дзвінки мами. Але вона класна! І у неї є почуття гумору". Він також додав, що "абсолютно очевидно, що всі наші батьки займалися сексом".
73-річна Юн Е-джон - перша корейська актриса, що отримала "Оскара". Щойно вийшовши на сцену, вона стала зіркою не тільки кіно, але і інтернету. Премію актрисі вручав Бред Пітт, і вона почала свою промову зі слів: "Містер Бред Пітт, приємно познайомитися з вами. Нарешті!".