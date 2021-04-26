Людей спалюють на вулицях. Коронавірус лютує в Індії
В Індії - майже 350 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на день. Кожні чотири хвилини в столиці країни Делі помирає людина.
Прем'єр Нарендра Моді заявив, що країна в епіцентрі коронавірусного шторму.
Трупи померлих від коронавірусу людей спалюють прямо на вулиці через брак місць у моргах та крематоріях.
У багатьох лікарнях закінчилися ліжка і кисень, тому вони не приймають пацієнтів.
Загальна кількість заражених Covid-19 майже 20 млн людей, за цим показником Індія посідає друге місце після США.
"Ми були впевнені в перемозі після успішної боротьби з першою хвилею, але ця буря потрясла націю", - сказав прем'єр Індії в радіозверненні до народу.
Велика Британія в неділю направила до Індії 495 кисневих концентраторів, сотні апаратів штучного дихання.
Прем'єр Борис Джонсон пообіцяв, що Лондон зробить все можливе, щоб допомогти країні.
Євросоюз також пообіцяв відправити до Індії кисень і медикаменти.
США, які посідають перше місце за кількістю хворих у світі, почнуть поставляти в Індію набори для експрес-діагностики коронавірусу, апарати штучного дихання і засоби індивідуального захисту для лікарів.
Ентоні Фаучі, старший медичний радник президента США Джо Байдена, додав, що США також відправлять до Індії вакцину.
Знімав маску і кашляв: іспанця арештували за умисне інфікування 22 людей ковідом
Чоловік ходив по своєму офісу, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.