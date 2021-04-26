Людей спалюють на вулицях. Коронавірус лютує в Індії

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Масове спалювання жертв коронавірусу у Делі

В Індії - майже 350 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на день. Кожні чотири хвилини в столиці країни Делі помирає людина.

Прем'єр Нарендра Моді заявив, що країна в епіцентрі коронавірусного шторму.

Трупи померлих від коронавірусу людей спалюють прямо на вулиці через брак місць у моргах та крематоріях.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Лікарі виснажені

У багатьох лікарнях закінчилися ліжка і кисень, тому вони не приймають пацієнтів.

Загальна кількість заражених Covid-19 майже 20 млн людей, за цим показником Індія посідає друге місце після США.

Автор фото, SUMIT KUMAR Підпис до фото, Масові кремації відбуваються у багатьох містах Індії

"Ми були впевнені в перемозі після успішної боротьби з першою хвилею, але ця буря потрясла націю", - сказав прем'єр Індії в радіозверненні до народу.

Велика Британія в неділю направила до Індії 495 кисневих концентраторів, сотні апаратів штучного дихання.

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Прем'єр Борис Джонсон пообіцяв, що Лондон зробить все можливе, щоб допомогти країні.

Євросоюз також пообіцяв відправити до Індії кисень і медикаменти.

Автор фото, EPA Підпис до фото, З жертвами пандемії прощаються у Мумбаї

США, які посідають перше місце за кількістю хворих у світі, почнуть поставляти в Індію набори для експрес-діагностики коронавірусу, апарати штучного дихання і засоби індивідуального захисту для лікарів.

Ентоні Фаучі, старший медичний радник президента США Джо Байдена, додав, що США також відправлять до Індії вакцину.