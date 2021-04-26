Чоловік сам прожив на острові 32 роки. Тепер його змушують поїхати

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Mauro Morandi

Влада змушує 81-річного італійця покинути острів, на якому він прожив понад 30 років.

Мауро Моранді переїхав до Буделлі в 1989 році.

Проте минулого року пан Моранді заявив, що власники острова, який славиться своїм рожевим пляжем, хочуть, щоб він переїхав.

"Я поїду зі сподіванням, що в майбутньому Буделлі оберігатимуть так, як я його оберігав 32 роки", - написав він у Facebook у неділю.

Під час інтерв'ю BBC Outlook у 2018 році, колишній вчитель фізкультури сказав, що "завжди був трохи бунтарем".

"Мені остогидло багато речей у нашому суспільстві: споживацтво та політична ситуація в Італії, - казав пан Моранді. - Я вирішив переїхати на безлюдний острів у Полінезії, трохи далі від цивілізації. Я хотів розпочати нове життя, близьке до природи".

Він разом з кількома друзями вирушив у морську подорож і висадився на італійському архіпелазі Ла-Маддалена, де планував працювати і заробляти гроші на подальшу подорож.

Але після прибуття на Буделлі та зустрічі з наглядачем острова, який збирався вийти на пенсію, пан Моранді вирішив залишитися - і відтоді жив там, доглядаючи за островом та спілкуючись із туристами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає острів Буделлі

Автор фото, Getty Images

Однак протягом багатьох років йому погрожували виселенням.

У 2020 році президент Національного парку Ла-Маддалена Фабріціо Фоннесу заявив CNN, що пан Моранді здійснив незаконну реконструкцію своєї хатини, колишньої радіостанції часів Другої світової війни.

Петиція із закликом до уряду Італії дозволити йому залишитися на острові зібрала понад 70 000 підписів.

Але в неділю пан Моранді оголосив про своє рішення поїхати, сказавши газеті The Guardian, що він переїде в маленьку квартиру на сусідньому острові Ла-Маддалена: "Моє життя не дуже сильно зміниться, я все одно бачитиму море".