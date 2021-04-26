Які річні ціни на газ запропонували українцям постачальники

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Газопостачальні компанії опублікували ціни, за якими продаватимуть газ людям упродовж року, починаючи з 1 травня.

Як і очікували, ціни вищі, ніж 6,99 грн за куб, які уряд встановлював цієї зими. Втім, виглядає, що ці ціни нижчі, ніж ті, які будуть на ринку до наступного опалювального сезону.

Найвищі тарифи зараз сягають 13,5 грн за куб.

Які ціни пропонують?

Попри те, що державний газовий велетень "Нафтогаз" має наразі близько 13% ринку газу побутових споживачів, саме на його тарифи орієнтуються інші учасники ринку. Фіксований річний тариф "Нафтогазу" - 7,96 грн за куб, з ПДВ, але без доставки.

У квітні, коли припинили урядове обмеження цін, "Нафтогаз" продавав газ по 6,86 грн за куб.

Крім того, "Нафтогаз" є й так званим "постачальником останньої надії" - він має забезпечувати газом побутових клієнтів, які несподівано втратили постачальника. Для них ціна газу становитиме 9,57 грн за куб. Але впродовж місяця такі клієнти мають обрати собі постачальника та контракт - річний або місячний.

На 3 копійки дорожче, ніж "Нафтогаз", свій газ пропонує "Йе Енергія" та ще зо два десятки постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", яких пов'язують із Дмитром Фірташем. Вони встановили однаковий тариф "Твій газ річний" у 7,99 грн за куб. Ці компанії наразі мають найбільшу частку ринку.

Є компанії, що пропонують річні контракти із нижчим тарифом. Наприклад, "Евода Трейд" пропонує "Стандарт.Газ.Річний" по 7,88 грн за куб, "Уманьгаз Збут" - по 7,89 грн за куб.

Є багато компаній, тарифи яких перевищують 8 грн за куб. Наприклад, "Львівенергозбут" пропонує тариф "Базовий річний" по 8,2 грн за куб з оплатою наприкінці місяця.

"Енерджі Трейд груп" пропонує річний тариф "Громадський" за ціною у 8,49 грн за куб. Для порівняння: ця ж компанія продає у травні газ по 7,9 грн за куб в рамках місячного тарифу.

Із оприлюднених нині пропозицій найдорожчий газ пропонують Херсонська, Житомирська та Чернівецька обласні енергокомпанії - по 13,5 грн за куб.

Але це лише початок високих газових цінників.

Як це працюватиме?

Річні тарифи, які за законом компанії мали оприлюднити до 25 квітня, діятимуть до 30 квітня наступного року.

За постановою НКРЕКП, перехід на річні контракти відбудеться автоматично. Проте споживачі можуть подавати заяву і змінювати свій тариф на місячний чи інший контракти або ж взагалі змінювати постачальника.

Впродовж року ціна газу за фіксованим тарифом не може зростати.

Якщо у вас вже є річний контракт, то після його завершення ви знову зможете обрати контракт та постачальника.

Якщо на ринку з'являтимуться нові постачальники газу, вони можуть пропонувати свої тарифні плани - річні та місячні - до 25 числа кожного місяця.

Що далі?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Грітися газом - вже не варіант, як раніше

Уже деякий час ціни на енергоносії на світових ринках ростуть. Це пояснюють сподіваннями на те, що пандемія завершиться і багато країн відновлять свої економіки.

"Основними чинниками підвищення цін на газ в Україні є зростання ціни на природний газ у Європі - на травень вартість природного газу на європейських хабах сягнула майже 9 грн/куб.м в еквіваленті", - зазначають в "Нафтогазі".

І додають, що на ціни також вплинули холодний квітень (у середньому на 3 градуси холодніше від кліматичної норми), малі запаси газу в європейських сховищах після холодної зими та зростання вартості викидів вуглецю у Європі.

Оглядачі також попереджають, що попит на паливо у світі настільки великий, що навіть влітку не варто очікувати традиційного сезонного зниження цін на газ.

Тож виглядає, що готуватися до зими краще навіть не влітку, а ще навесні: з 1 травня, коли вже можна буде укласти річні контракти із фіксованою ціною на газ.