Локдаун в Києві можуть скасувати з 1 травня - Кличко

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що є велика вірогідність того, що вже з суботи 1 травня Київ буде не в "червоній" зоні і скасують суворі карантинні обмеження.

"Ми всі втомилися. Це дуже тяжко і для малого, і для середнього бізнесу, люди ледь виживають. Ми робимо все для того, щоб вийти з "червоної" зони, але рішення ухвалює комісія з надзвичайної ситуації", - заявив Віталій Кличко в коментарі "Україна 24".

За його словами, рішення про перехід до "помаранчевої зони", яка має менше обмежень, комісія з надзвичайних ситуацій КМДА може ухвалити вже завтра, 28 квітня. Потім його має затвердити ще Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

"Я не виключаю, і є велика вірогідність, що з 1 травня ми можемо перейти з "червоної" до "помаранчевої" зони. Це означає, що буде пом'якшено критерії локдауну і відкритий громадський транспорт, можуть бути з дотриманням обмежень відкриті кафе і ресторани, ТРЦ", - наголосив мер.

Станом на початок цього тижня Київ разом із 10 областями залишався у "червоній" зоні.

Проте вже кілька днів лунали прогнози, що незабаром столиця може вийти з цього списку.

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко написав у Facebook, що в останній тиждень квітня Київ може вийти із "червоної" зони карантину, так само як і п'ять областей.

"За нашими прогнозами, протягом наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ - з дня на день, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області", - написав Ляшко 23 квітня.

Автор фото, УНІАН

Згодом цей прогноз підтвердив і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Київ вже виходить з "червоної" зони. Думаю, точно до кінця цього тижня це відбудеться", - заявив пан Степанов виданню "Страна" 26 квітня.

Локдаун у столиці запровадили вже понад місяць тому - 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри.

А з 23 березня Київ перебуває у "червоній" карантинній зоні, для якої уряд визначив такі обмеження: мають бути зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри, ТРЦ, кав'ярні та ресторани - лише "на виніс", не повинні працювати заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах).

Наприкінці березня - на початку квітня у столиці стали реєструвати понад тисячу нових хворих за день, а перед лікарнями вишикувалися черги зі швидких.

З 5 квітня обмеження в Києві стали ще суворішими - доступ до громадського транспорту дозволений лише за перепустками, не працюють школи та дитячі садочки.

14 квітня карантин у Києві подовжили до 30 квітня.

Автор фото, UNIAN

Згідно із урядовою класифікацією, регіон потрапляє до "червоної" зони, коли два з п'яти показників захворюваності на Covid-19 триматимуться три дні поспіль.

Мається на увазі:

завантаженість в регіоні ліжок з киснем більше ніж на 65%;

кількість госпіталізацій - понад 60 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій більше ніж на 50% за тиждень;

кількість ПЛР-тестів за 7 днів - не менше 300 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків серед протестованих - понад 20%.

Якщо впродовж п'яти днів тримається лише один показник, регіон переходить у "помаранчеву" карантинну зону, яку в уряді вважають перехідною між "червоною" та "жовтою".

Якщо Київ, за рішенням уряду, вийде із "червоної" карантинної зони і опиниться у "помаранчевій", то деякі обмеження будуть послаблені. Але які саме вирішуватиме місцева влада.

Проте міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що Київ можуть одразу перевести у "жовту" зону. В ній дозволено проведення масових заходів, якщо на людину припадає більше 4 кв м або з наповненістю залу понад 50% місць, можна проводити спортивні матчі за умови, що глядачі заповнюватимуть половину передбачених місць, ресторани можуть закриватися опівночі, дозволено роботу спортзалів та басейнів.

"Зелена" зона передбачає скасування майже усіх карантинних обмежень, крім носіння масок.

У "помаранчевій" зоні карантину наразі перебуває дев'ять областей, у жовтій - п'ять.

У зелену зону поки не увійшов жоден із регіонів України.